以色列擊斃真主黨領袖 拜登賀錦麗稱「正義之舉」

以色列空襲擊斃黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」領袖納斯拉勒，美國總統拜登今天表示這是「正義之舉」，副總統賀錦麗則稱納斯拉勒是「雙手沾滿美國人鮮血的恐怖分子」。

法新社報導，拜登（Joe Biden）說納斯拉勒（Hassan Nasrallah）遇害是「為他手下眾多受害者伸張正義，其中包括數以千計的美國人、以色列人和黎巴嫩平民」。

拜登透過聲明重申，美國支持「以色列抵禦真主黨（Hezbollah）、哈瑪斯（Hamas）、青年運動（Houthi）及其他伊朗支持的恐怖組織的自衛權」。

根據拜登，他已指示國防部長「進一步加強美軍在中東區域的防衛狀態，以嚇阻侵略並降低爆發更大規模區域戰爭的風險」。

拜登不忘指出，美國最終目標仍是透過外交手段緩和加薩走廊（Gaza Strip）和黎巴嫩當前衝突。

正代表美國民主黨競選總統的賀錦麗（KamalaHarris）也談到，她將「永遠支持以色列捍衛自己並對抗伊朗及其支持的恐怖組織的權利，例如真主黨、哈瑪斯和青年運動」。

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