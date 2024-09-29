布林肯聯國會王毅 「拜習再溝通 數月內實現」

美國國務卿布林肯二十七日在聯合國大會場邊會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任兼外交部長王毅，布林肯表示，同意兩國元首拜習溝通的重要性，相信未來數周和數月內會實現。此外，布林肯對王毅強調維持台海和平穩定的重要性，並關切中方在南海危險且破壞穩定的行徑。

不過，陸方通稿完全沒有提及布林肯的說法，這與中共外交慣例顯然有別，也不同於兩人七月在寮國會晤後的模式。而根據大陸外交部官網，兩人碰面時，王毅再度就台海議題警告指，當前台海局勢的最大危險是「賴清德之流」越來越猖獗的「台獨」行徑，要求美國「支持中國和平統一」。

被問到拜習未來是否會通話甚至會面，布林肯表示，不透露任何的時間表，他可以說的是，跟王毅稍早前對話時，討論到拜習舊金山峰會達成的共識，兩人也同意領袖溝通的重要性，「我認為未來數周和數月內會看到這一點。」

布林肯強調，美國持續關切，中華人民共和國支持俄羅斯的國防工業基礎和對烏侵略戰爭；他說，俄羅斯進口國防產業機具有七成來自中國大陸，微電子產品有九成來自中國大陸，這就是在幫助俄羅斯製造飛彈、裝甲車和彈藥，讓俄國能持續侵略。

據大陸外交部官網，王毅在會談中指出，美方不能總是以「兩副面孔」對大陸，「一邊肆無忌憚圍堵打壓中國，一邊若無其事同中國對話合作」。通稿亦指，雙方「認同中美兩國需要找到長久和平共存之道」。