自民黨新總裁石破茂人事布局 傳高市早苗拒任要職

日本執政黨自民黨總裁（黨主席）選舉由石破茂勝選，首輪投票獲最高票的經濟安保擔當大臣高市早苗在第二輪（決選）投票遭到逆轉。石破茂有意請高市擔任自民黨總務會長一職，但高市已拒絕，且也無意入閣。

TBS電視台、日本經濟新聞等報導，石破正在安排布局自民黨黨務及內閣人事，徵詢高市是否願意擔任黨內4要職之一的總務會長一職，但高市已拒絕。

自民黨內4要職一般被稱為「黨四役」，包括幹事長（秘書長）、總務會長、政調會長及選舉對策委員長。

報導說，高市拒絕擔任自民黨總務會長一職，要求安排支持自己的國會議員等入閣。高市已向周邊人士透露意向表示，「除了自民黨幹事長（黨秘書長）一職外，其他位子無意接受。」

多家日媒報導，石破大致上決議任用自民黨現任總務會長森山裕擔任幹事長。預料今年之內可能將舉行眾議院選舉、明年夏天還有參議院選舉，森山擅長選舉對策，與共組聯合政權的公明黨之間有交情，因此石破認為森山適合擔任幹事長一職。

石破昨天在就任自民黨總裁的記者會上言及幹事長的資質時指出「擅長選戰」及「掌握黨內事務」。

日本產經新聞報導，這次自民黨總裁選舉在第二輪投票時，首相、前總裁岸田文雄所率領的「舊岸田派」（宏池會）及與前首相菅義偉親近的無派閥議員大半支持石破，成為石破勝選的原動力。

岸田與菅義偉兩人有距離，但兩人都很信賴森山，石破認為，為了讓黨務能順利運作，應由森山擔任幹事長一職。

這次參選總裁選舉的9名候選人之一的小泉進次郎可望獲拔擢擔任自民黨選舉對策委員長。前防衛大臣小野寺五典將擔任自民黨政調會長、前首相菅義偉將被任用為自民黨副總裁。

有關閣僚人事，自民黨總裁選舉候選人之一的官房長官林芳正可望留任；候選人之一的前官房長官加藤勝信可望被延攬為財務大臣。

在這次自民黨總裁選舉時，身為石破陣營核心的前防衛大臣岩屋毅、副財務大臣赤澤亮正將被延攬入閣。

此外，公明黨籍的國土交通大臣齊藤鐵夫可望留任。官房副長官可能由在這次自民黨總裁選舉時，支持石破陣營的前副復興大臣橘慶一郎及前副國土交通大臣青木一彥擔任。

67歲的石破昨天在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

石破昨天在記者會上談到人事布局時說，這次參與總裁選舉的另外8名議員都擁有卓越的見識與政治態度，希望這些曾共同競選的議員擔任最合適的職務也是理所當然。

這次自民黨總裁選舉，63歲的高市在第一輪投票拿到181票（國會議員72票、黨員及黨友票109票）、石破154票（國會議員46票、黨員及黨友票108票）、小泉136票（國會議員75票、黨員及黨友票61票）。

因9名候選人無人過半，於是由得票數前兩高票者進入第二輪（決選）投票，結果，石破拿到215票（國會議員189票、都道府縣連票26票）、高市194票（國會議員173票、都道府縣連票21票）。

日媒報導，選戰最尾聲，石破表明願「繼承首相岸田路線」，因此獲得舊岸田派的支持。石破最快9月30日成立新執行部門，10月1日當上首相。自民黨內的自由派與保守派分裂明顯，石破的黨務及內閣人事布局是否成為「由岸田垂簾聽政」的布局，值得關注。