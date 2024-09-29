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日艦赴南海 與美菲5國聯訓

聯合報／ 記者黃國樑／綜合報導

日本共同社，日本防衛省統合幕僚監部廿八日消息稱，海上自衛隊護衛艦「漣」號當日在南海與美國、菲律賓等四國訓練。此舉意在制衡中國。據相關人士稱，「漣號」廿五日通過台灣海峽，是首艘通過該海峽的海自艦艇。

防衛省指，訓練作為支持航行自由的「海上合作活動」一環實施。防衛省稱「這是為實現自由開放的印度太平洋加強國際合作舉措」。

報導稱，訓練除美菲外還有與「漣」號一起通過海峽的澳洲和紐西蘭參加。各國艦艇或是編隊航行，或透過無線電聯繫。相關人士稱，「漣號」通過台灣海峽是由首相岸田文雄下達指示，作為對中國軍方的對抗措施。

而根據統合幕僚監部的新聞稿，美方參演的是阿利伯克級的「霍華德號」驅逐艦，澳洲則是「雪梨號」驅逐艦，而菲律賓則是「安東尼奧．盧納號」驅逐艦、「埃米利奧．哈辛托號」號巡邏艦、紐西蘭參演的是「奧特亞羅瓦」補給艦。其中澳紐的軍艦都是與日本漣號日前一起通過台海海峽的軍艦。

由於廿八日解放軍南部戰區也在黃岩島進行海空演訓，與五國海軍演訓的位置是否彼此相鄰、針鋒相對，目前尚不得而知，菲律賓媒體報導此一演訓時也指出，目前尚不清楚多邊海上合作活動（即五國聯合演訓）距離黃岩島有多近。

大陸國防部網站及解放軍「南部戰區」微信公眾號廿八日消息，解放軍南部戰區九月廿八日組織海空兵力位中國黃岩島附近海空域進行偵察預警、海空巡邏等例行性演訓活動。

消息稱，域外個別國家攪局南海，製造地區不穩定因素。中國對黃岩島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，戰區部隊保持高度警惕，堅決捍衛國家主權安全和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。

日本 解放軍

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