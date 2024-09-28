「從俄烏戰爭學教訓」 若台海爆衝突...歐洲智庫：歐盟制裁需要快狠準

（德國之聲中文網）隨著中國大陸可能對台灣採取軍事行動的風險增加，歐洲政策制定者正面臨一系列複雜挑戰。獨立智庫歐洲對外關係委員會（ECFR）近期發布的政策簡報《狠、快、準：烏克蘭相關制裁對台灣衝突啟示》深入分析了歐盟在這種情況下的可能選項。

報告作者、ECFR地緣經濟研究負責人阿加特·德馬賴斯（Agathe Demarais）指出，歐盟必須準備採取迅速而有力的制裁措施，以應對可能的危機。她強調，儘管對俄羅斯的制裁未能阻止其入侵烏克蘭，但從中吸取的經驗教訓對於應對中國的潛在行動至關重要。

制裁威懾的潛力與挑戰

報告分析稱，要準確評估制裁威懾的效果並非易事，因為缺乏反事實的參考。然而，德馬賴斯認為，歐盟如果能在台灣問題上發出明確而強有力的制裁威脅，可能會改變北京的戰略考量。

她指出，俄羅斯在2022年入侵烏克蘭前，可能低估了歐盟實施嚴厲制裁的決心。同樣，中國或許認為自己能夠通過威脅報復來阻止歐盟採取行動。然而，俄羅斯的經驗可能促使北京在無視歐洲警告前更加謹慎。

德馬賴斯向德國之聲表示：「歐洲的對手通常不認為歐盟會團結一致實施強有力的制裁。中國可能認為可以通過威脅報復來阻止歐盟採取行動。然而，如果歐盟在台灣問題上發出明確的制裁威脅，可能會改變北京打算盤的方式。」

大陸的「制裁防御」策略

簡報指出：面對可能的制裁，中國近年來積極採取措施，減少對西方金融體系的依賴，從而增強經濟的韌性。

首先，中國大力推動人民幣在跨境貿易中的使用。過去十多年裡，人民幣結算的跨境貿易比例從幾乎為零增長到如今的過半水平。這一變化顯著降低了中國對美元等西方貨幣的依賴，使其國際貿易更具自主性。

其次，中國建立了自己的國際支付系統——跨境銀行間支付清算系統（CIPS）。該系統已連接了近1600家全球銀行，為中國在被切斷SWIFT（環球同業銀行金融電訊協會）訪問的情況下提供了替代方案。儘管CIPS的交易量目前仍無法與SWIFT相比，但其戰略意義不可小覷。

此外，中國積極推進數字人民幣（e-CNY）和mBridge項目，旨在創建一個不受西方制裁影響的數字貨幣結算體系。作者總結稱：這些舉措有助於降低中國對傳統金融系統的依賴，為其提供了更多金融自主權。

金融制裁的局限性與貿易槓桿的優勢

鑑於中國在「制裁防御」方面取得的進展，報告認為傳統的金融制裁可能難以對其產生實質性影響。然而，歐盟仍然擁有強大的經濟槓桿——市場準入。

德馬賴斯強調：「歐盟的市場準入是對中國最有力的槓桿。」數據顯示，出口佔中國GDP的近20%，其中約40%流向七國集團國家。令人驚訝的是，中國約有1億個就業崗位依賴於外國需求，其中約4500萬個與七國集團經濟體有關。

儘管中國試圖深化與新興經濟體的貿易關係，但美國和歐盟仍是其最大的貿易順差來源。2023年，中國對美國和歐盟的貿易順差總計達5560億美元，而對新興經濟體的順差為2810億美元。

她指出：「歐盟對中國的貿易槓桿在未來幾年內不太可能減弱。自2019年以來，歐盟從中國的進口增長了42%，這凸顯了歐洲企業在減少對中國經濟依賴方面面臨的挑戰。」

「狠、快、準」制裁策略的必要性

報告提出，歐盟應避免漸進式的制裁策略，以免給予中國適應和強化抵抗力的時間。這種現象被稱為「制裁抗體（sanctions antibodies）」。德馬賴斯解釋說，部分制裁可能促使目標國家加快自身的防御措施，削弱未來制裁的有效性。

她強調，歐盟需要採取中國難以適應的制裁措施，尤其是貿易限制。具體而言，可以與七國集團合作，針對非關鍵性的消費品進口實施限制，如電子產品和低端商品。這些商品對中國的出口收入至關重要，但對歐洲消費者的影響相對可控。

「歐盟如果直接實施中國難以適應的制裁措施，如貿易限制，可能會對北京產生更大的影響，」德馬賴斯表示。「這些措施需要迅速、有力，才能避免中國有時間採取反制手段。」

應對民眾輿論與虛假信息

報告指出，在可能的台海衝突中，雙方都將努力贏得國際輿論的支持，紛紛聲稱自己站在「歷史的一邊」。為此，中國可能會組織虛假信息宣傳活動，試圖分裂七國集團盟友，削弱西方公眾對制裁的支持。

德馬賴斯認為，雖然向歐洲民眾解釋台海衝突的嚴重性具有挑戰性，但鑑於衝突可能帶來的巨大經濟影響，大眾或許更容易支持制裁措施。她警告說，經濟困難也可能導致部分歐洲人認為台灣問題過於遙遠，不值得為此承受代價。

她指出：「烏克蘭的經驗表明，向歐洲人解釋台海衝突的嚴重性可能具有挑戰性。然而，台灣危機將對歐洲人產生巨大的經濟影響，可能使公眾更容易支持制裁。」

經濟衝擊的規模與應對

報告引用彭博經濟研究的數據，估計台灣衝突可能使全球GDP增長率下降約10個百分點，相當於2020年新冠疫情沖擊的近兩倍。同時，中國的GDP增長率可能下降高達17個百分點。

鑑於衝突可能帶來的嚴重經濟後果，報告建議歐盟成員國考慮為受制裁影響的企業提供支持，類似於新冠疫情期間的經濟援助。這將有助於緩解私營經濟的壓力，增強對制裁策略的支持。

「經濟上的困難也可能助長歐洲人認為台灣過於遙遠，不值得他們為此放棄購買最新款的iPhone」德馬賴斯補充道。

面對複雜的地緣政治挑戰，歐盟需要在短期經濟利益和長期安全關切之間取得平衡。報告強調，只有通過「狠、快、準」的制裁策略，歐盟才能有效利用其市場力量，影響中國在台灣問題上的決策，避免一場可能引發全球動盪的衝突。

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