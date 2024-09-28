日媒：傳林芳正留任官房長官 森山裕任黨幹事長

日媒報導，將成為日本新任首相的自民黨新任總裁石破茂，正協調起用79歲的自民黨總務會長森山裕擔任幹事長。另外，首相岸田文雄政府的內閣官房長官林芳正可望留任。

67歲的石破昨天在自民黨總裁（黨主席）第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

日本共同社報導，相關人士透露，正在進行黨務及內閣人事布局的石破，已在協調讓林芳正續任內閣官房長官。

朝日新聞報導，石破也在協調由75歲前首相菅義偉出任自民黨副總裁（副主席），將基於菅義偉本人意願做最後判斷。

森山裕是鹿兒島縣第4選區選出的眾議員，歷任農林水產大臣、自民黨國會對策委員長及選舉對策委員長等要職，2023年9月起擔任總務會長。

由於森山裕在朝野政黨間建立了順暢溝通管道，石破對森山裕的高度協調能力抱持期待。

岸田內閣中曾任外務大臣的現任內閣官房長官林芳正，這次也參加總裁選舉，在第一輪投票得票排名第4。

林芳正精通各領域政策，擁有高水準的答辯能力，跟石破從年輕起就共同舉辦有關外交及安全保障的學習會，關係密切。

另外，石破已確定將起用同樣參選這次總裁選舉的前環境大臣小泉進次郎，擔任自民黨選舉對策委員長。