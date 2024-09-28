日本準首相石破茂布局黨務 小泉進次郎將任選舉對策委員長

日本自民黨新任總裁石破茂正在布局黨務及內閣人事，日媒報導，已知這次也參加總裁選舉的小泉進次郎，將獲拔擢擔任自民黨「黨四役」之一的選舉對策委員長。

自民黨內4要職一般被稱為「黨四役」，包括幹事長、總務會長、政調會長及選舉對策委員長。

67歲的石破昨天在自民黨總裁（黨主席）第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

石破昨天在記者會上談到人事布局時說，這次參與總裁選舉的另外8名議員，每個人都擁有卓越的見識與政治態度，希望這些曾經共同競選的議員擔任最合適的職務也是理所當然，「我想高市早苗和小泉進次郎的看法也會一樣」。

日本時事通信社報導，除了小泉將獲拔擢擔任選舉對策委員長，自民黨現任總務會長森山裕，可能繼續擔任黨內要職。

日本放送協會（NHK）報導，石破已確定將起用小泉擔任自民黨選舉對策委員長。小泉在昨天總裁選舉第一輪投票拿到第3高票。

小泉是神奈川縣第11選區選出的眾議員，至今當選5屆，現年43歲，在自民黨內屬無派閥。小泉父親是前首相小泉純一郎，2009年時克紹箕裘，以28歲之姿首度當選眾議員踏入政壇。

雖然在這次總裁選舉未能闖進第二輪投票，但小泉在第一輪投票拿到75張議員票，居所有候選人之冠，在選戰中展現其存在感。

小泉昨天在選舉結果出爐後受訪說，新任總裁石破是在議員及黨員支持下獲勝，「我會做我能做的事來支持石破」。

對石破來說，研判起用在黨內擁有一定支持的小泉，目的是促進黨內和諧，同時也利用小泉的高知名度與影響力，為執政方面帶來活力。

石破將在這兩天決定自民黨黨務一級主管人事，讓新的黨中央體制能在9月30日上路。

另外，石破10月1日將獲國會指名為新任首相，新內閣同天就要上路。因此，目前傳出這次參與總裁選舉的議員，有可能獲拔擢擔任黨部或內閣要職。