石破茂將成鳥取縣首位日相 地方歡欣鼓舞

過去4度參選日本自民黨總裁都鎩羽而歸的石破茂，昨天終於在5度挑戰「逆轉勝」登上總裁大位，10月1日還將獲國會指名成為鳥取縣選出的首位首相，讓地方人士歡欣鼓舞。

67歲的石破昨天在自民黨總裁（黨主席）第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

日本讀賣新聞報導，約150名石破支持者等人，昨天聚集在鳥取市一處飯店，透過電視實況轉播觀看總裁選舉，看到石破在第二輪投票勝出時高舉右手的畫面後，會場響起熱烈歡聲與掌聲，石破68歲妻子佳子也跟支持者相擁而泣。

從小跟石破一起長大，會以「晉將」和「茂將」互稱的69歲鳥取縣議會議長濱崎晉一相當開心地說，石破是一個信念堅定的人，「努力不懈終獲回報」。

受到自民黨內派閥日前爆發政治獻金醜聞等影響，目前情勢對自民黨不利。一直力挺石破的鳥取市80歲攝影家池本喜巳說，一方面為石破感到開心，但另一方面石破是在自民黨最困難的時候扛下重任，「人們常說山頂的風很大，希望石破能加油」。

深受地方人士愛戴的石破，本身也相當熱愛地方。他8月24日宣布投入自民黨總裁選舉的參選記者會，就選在鳥取縣八頭町的一處小型神社。

石破年輕時從慶應大學畢業後，進入三井銀行服務。在曾任自治大臣等職務的父親過世後，石破受到父親政治盟友、前首相田中角榮力勸踏入政壇。

成為政治人物的石破喜歡到地方傾聽民眾聲音，在公務行程空檔也會參加地方祭典。他對地方活動的「配合度」也很高，例如2018年4月在鳥取縣倉吉市舉行的活動中，以「七龍珠」裡的角色「魔人普烏」裝扮現身，讓出席人士大感驚訝。

除了家鄉鳥取縣，將活化地方視為終身職志的石破，過去也經常走訪日本各地與地方民眾交流。他昨天也在記者會上強調，「要用守護地方這樣的口號來努力」。

石破擔任地方創生大臣的2015年，曾前往人口過少的鹿兒島縣鹿屋市一處村落訪視，當時為石破導覽的83歲男性說，石破很有行動力，是一個能確實理解當地問題的人，「我認為他是可以改變地方和日本未來的人」。