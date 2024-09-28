快訊

江蕙爆重返高雄 明年母親節開巡演！寬宏回應了

MLB／達比修有美日通算203勝 追平黑田博樹並列史上第一

超過30度才能開冷氣2小時！她列另一半4大省錢行為 網友全看傻

石破茂將成鳥取縣首位日相 地方歡欣鼓舞

中央社／ 東京28日綜合外電報導

過去4度參選日本自民黨總裁都鎩羽而歸的石破茂，昨天終於在5度挑戰「逆轉勝」登上總裁大位，10月1日還將獲國會指名成為鳥取縣選出的首位首相，讓地方人士歡欣鼓舞。

67歲的石破昨天在自民黨總裁（黨主席）第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

日本讀賣新聞報導，約150名石破支持者等人，昨天聚集在鳥取市一處飯店，透過電視實況轉播觀看總裁選舉，看到石破在第二輪投票勝出時高舉右手的畫面後，會場響起熱烈歡聲與掌聲，石破68歲妻子佳子也跟支持者相擁而泣。

從小跟石破一起長大，會以「晉將」和「茂將」互稱的69歲鳥取縣議會議長濱崎晉一相當開心地說，石破是一個信念堅定的人，「努力不懈終獲回報」。

受到自民黨內派閥日前爆發政治獻金醜聞等影響，目前情勢對自民黨不利。一直力挺石破的鳥取市80歲攝影家池本喜巳說，一方面為石破感到開心，但另一方面石破是在自民黨最困難的時候扛下重任，「人們常說山頂的風很大，希望石破能加油」。

深受地方人士愛戴的石破，本身也相當熱愛地方。他8月24日宣布投入自民黨總裁選舉的參選記者會，就選在鳥取縣八頭町的一處小型神社。

石破年輕時從慶應大學畢業後，進入三井銀行服務。在曾任自治大臣等職務的父親過世後，石破受到父親政治盟友、前首相田中角榮力勸踏入政壇。

成為政治人物的石破喜歡到地方傾聽民眾聲音，在公務行程空檔也會參加地方祭典。他對地方活動的「配合度」也很高，例如2018年4月在鳥取縣倉吉市舉行的活動中，以「七龍珠」裡的角色「魔人普烏」裝扮現身，讓出席人士大感驚訝。

除了家鄉鳥取縣，將活化地方視為終身職志的石破，過去也經常走訪日本各地與地方民眾交流。他昨天也在記者會上強調，「要用守護地方這樣的口號來努力」。

石破擔任地方創生大臣的2015年，曾前往人口過少的鹿兒島縣鹿屋市一處村落訪視，當時為石破導覽的83歲男性說，石破很有行動力，是一個能確實理解當地問題的人，「我認為他是可以改變地方和日本未來的人」。

日本 自民黨

延伸閱讀

曾連喝70杯茅台且完全沒醉？ 網傳石破茂訪陸經歷

石破茂逆轉當選自民黨總裁 謝長廷點出三大原因

親自打電話力壓簡訊拉票 是石破茂擊敗高市早苗關鍵

石破茂當選自民黨總裁 麻生太郎是最大輸家

相關新聞

親自打電話力壓簡訊拉票 是石破茂擊敗高市早苗關鍵

日本自民黨27日選舉新總裁，在小泉進次郎提前出局後，經濟安保擔當大臣高市早苗（63歲）被看好擊敗前幹事長石破茂（67歲）...

澳菲入列 與日美紐西蘭攜手南海聯合訓練

澳洲與菲律賓今天說，兩國軍方將與日本、紐西蘭、美國一起在菲律賓專屬經濟區執行聯合海上活動，範圍涵蓋亞洲最敏感的地點之一

聯合國解決衝突失能挨批 馬克宏呼籲改革安理會

聯合國安理會無力有效解決國際衝突，因看似失能而遭質疑和指責。法國總統馬克宏25日在聯大演說上呼籲安理會改革，包括增加常任...

石破茂將成新日相 日媒：可能11月10日舉行眾院大選

日本自民黨新任總裁石破茂將成為新任首相，何時解散眾議院進行大選成關注焦點。因為在野黨要求先在國會舉行預算委員會進行詢答，...

德州撲克與股票有何交集？培訓交易員竟花100小時玩牌

剛加入海納國際集團（SIG）的年輕交易員，可能會發現這家公司的培訓計畫很特別：你得學習打德州撲克，並且不斷磨練牌技；為期10周的培訓期，新人得花至少100小時玩牌。SIG創辦人本身就是德撲高手，公司每年舉辦一次錦標賽，數千名員工都會參加。為何玩德撲也能精進操盤能力，兩者有何共通之處？讓這些交易員兼德撲玩家說給你聽。 華爾街日報報導，在SIG的牌局中，員工自己充當發牌員；牌局不涉及金錢，贏家會得到同事與上司的欽佩。每天下午4時股市收盤後，他們通常會直接從交易所前往費城郊區公司總部的專用撲克間。

石破茂當選自民黨總裁 麻生太郎是最大輸家

自民黨孤鳥石破茂第五度問鼎總裁大位終於如願，很大的原因是次輪決選時獲得首相岸田文雄及其派系的奧援，傳統的造王者，麻生太郎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。