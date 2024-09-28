澳菲入列 與日美紐西蘭攜手南海聯合訓練

澳洲與菲律賓今天說，兩國軍方將與日本、紐西蘭、美國一起在菲律賓專屬經濟區執行聯合海上活動，範圍涵蓋亞洲最敏感的地點之一。

路透社報導，澳洲國防部今天透過聲明說：「海上合作行動（Maritime Cooperative Activity）展現了我們對強化區域和國際合作的共同承諾，以支持和平、穩定、繁榮的印度太平洋地區。」

聲明還提到，澳洲軍艦雪梨號（HMAS Sydney）和皇家澳洲空軍（Royal Australian Air Force）P-8A海神式（P-8A Poseidon）海上巡邏機將與夥伴國共同行動，促進「我們武裝部隊之間的合作和相互操作性」。

菲律賓與中國近期因黃岩島（Scarborough Shoal）等南海海域發生一連串空中和海上糾紛。黃岩島是亞洲最具爭議地點之一，已被中國海警占領十多年。

紐西蘭和澳洲船艦本月25日通過台灣海峽，澳洲國防部表示，此舉展現澳洲對開放、穩定、繁榮印太地區的承諾。

澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）今天在聯合國大會演說時表示，澳洲「持續就南海與台灣海峽和平穩定向中國施壓」。根據文字紀錄，她說：「我們歡迎美國和中國之間恢復領袖和軍事層級對話。」

汶萊、馬來西亞、菲律賓、越南等國也提出重疊的海洋主張，但中國聲索幾乎整片南海海域的主權，激怒了鄰國。