石破茂將成新日相 日媒：可能11月10日舉行眾院大選

日本自民黨新任總裁石破茂將成為新任首相，何時解散眾議院進行大選成關注焦點。因為在野黨要求先在國會舉行預算委員會進行詢答，日媒由此推估大選投開票很可能落在11月10日。

石破昨天在自民黨總裁第二輪投票取得「逆轉勝」，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

日本眾議院大選是基於眾議院被解散或任期屆滿所進行的選舉，由於所有眾議員都失去現職進行改選，在日本也被稱為「總選舉」。

眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。

日本產經新聞報導，外界都在關注石破10月1日獲指名為新任首相後，會選擇什麼時間點解散眾議院。自民黨主流意見認為應該「打鐵趁熱」，在當選總裁熱度與新鮮感未消退前，盡早舉行眾議院大選。石破本人昨天在記者會上也提到提前解散的部分。

石破昨天在新任總裁上任記者會提到，希望在和「在野黨進行辯論」後，盡早解散眾議院舉行總選舉。

石破在總裁選舉期間也曾提到過，希望在眾參兩院舉行預算委員會後解散。他希望透過跟朝野議員一問一答的形式辯論後，提供選民投票選擇的判斷依據。

不過，自民黨內主流意見希望能盡快解散眾議院。黨內一名幹部說，現任首相岸田文雄決定退出總裁選舉，就是為了能讓自民黨在眾議院大選獲勝，「應該馬上解散」，對要舉行至少耗時一週左右的預算委員會持否定意見。

石破昨天並未提到舉行預算委員會一事，取而代之的是昨晚在上電視節目時提出「朝野政黨主席討論也是選項之一」，暗示可能不舉行預算委員會，而是透過一天就能結束的朝野政黨主席討論進行辯論後就解散眾議院。

根據目前已知時程推算，石破10月1日獲指名為首相後，在完成「所信表明演說」（類似施政方針報告）、各政黨派代表質詢及朝野政黨主席討論後，如果能在10月11日前解散眾議院，最快在「10月15日公告、27日投開票」並非不可能。

不過，最大在野黨立憲民主黨新任代表（黨主席）野田佳彥主張，在解散眾議院前至少要舉行預算委員會進行詢答。

因此，如果石破同意在野黨要求舉行預算委員會，解散眾議院的日程將落在10月下半月，「10月29日公告、11月10日投開票」就成可能方案。