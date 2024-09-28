親自打電話力壓簡訊拉票 是石破茂擊敗高市早苗關鍵

日本自民黨27日選舉新總裁，在小泉進次郎提前出局後，經濟安保擔當大臣高市早苗（63歲）被看好擊敗前幹事長石破茂（67歲），結果卻讓各界跌破眼鏡。為什麼？

一名國會議員透露，上次總裁選舉後，失利的高市並未積極經營與同僚的關係，用白話文說，沒有刻意拉幫結派。石破茂很早就喊出這是他問鼎總裁的最後一戰，吸引到不少同情票，他在幹事長期間全國跑透透，在基層也有一定人氣。民間有聲音，這次該輪到他了。

關鍵在於，石破茂一向吃虧的議員投票，為何能夠逆轉？一說是首輪支持小泉進次郎和小林鷹之的議員，覺得高市當選機會不大，因而改投石破。另一個原因則是，石破親自一一致電國會同僚拉票，高市則是用簡訊拉票，給人感覺誠意差很多，成為勝負關鍵。