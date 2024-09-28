石破茂當選自民黨總裁 麻生太郎是最大輸家

自民黨孤鳥石破茂第五度問鼎總裁大位終於如願，很大的原因是次輪決選時獲得首相岸田文雄及其派系的奧援，傳統的造王者，麻生太郎與菅義偉兩位前首相，影響力式微，麻生更是最大的輸家。

石破茂在黨內人緣欠佳，首輪拿下46張國會議員票，落後高市早苗26票，次輪卻逆轉倒贏16票。

轉折點發生在26日晚間，與石破不睦的麻生，決定派系在次輪投票支持高市早苗。但岸田指示派系在次輪將投票給石破茂。岸田因為麻生支持當上首相，也因為麻生不支持而放棄連任，等於撕破臉。

菅義偉很早就表態支持小泉純一郎，但他與石破關係還過得去，所以最大的輸家是麻生，在歷經安倍晉三、菅義偉、岸田文雄三任關係後，麻生是否還能再起？