聯合國解決衝突失能挨批 馬克宏呼籲改革安理會

聯合國安理會無力有效解決國際衝突，因看似失能而遭質疑和指責。法國總統馬克宏25日在聯大演說上呼籲安理會改革，包括增加常任理事國與限縮否決權，以防機制遭到癱瘓。

俄烏、中東與非洲在內的國際衝突不斷。如今全球不僅硝煙四起，局勢還因黎巴嫩真主黨和以色列的衝突而恐將整個區域捲入戰爭。

國際組織中擁有最關鍵地位的聯合國安全理事會似乎無法掌控局勢，引發越來越多國家對於聯合國可信度的質疑聲浪。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在聯合國大會上表示，「聯合國體系在加薩已經死亡」；阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）則控訴聯合國，透過它「意識形態的議程」，「對世界置若罔聞」。

這些指控呈現出全球南方（Global South）與西方在戰爭議題上的歧異越來越大，前者批評聯合國「雙標」，例如譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin），卻對以色列睜一隻眼閉一隻眼，非洲衝突則更是被遺忘。

作為安理會常任理事國領袖，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）25日在聯合國大會演說時提及聯合國改革，呼籲「在大規模犯罪時」，「限制」聯合國安理會的否決權，好讓這個聯合國最核心的單位更有效率。

這位近日因國內政爭而漸失光環元首在發言台上提議，應改革聯合國，這也是法國2013年以來的建議，卻總難後續推動。

馬克宏諷刺說道：「我們說聯合國應該要丟進垃圾桶，無法解決衝突」，而唯一的解決方式就是改革安理會。

首先，面對越來越多元首要求擴編安理會，馬克宏認為要開放新的常任理事國，並表示支持日本、德國、巴西、印度與2個非洲國家成為常任理事國的申請。

除了開放新成員，更重要的是，安理會的運作模式也有待改革，以提升效率。馬克宏提議，若出現「大規模犯罪」，就應限縮否決權。他指出，如今美國拒絕譴責以色列，或中國與俄羅斯相互協助規避、拒絕譴責對方，都導致安理會失能。

目前聯合國安理會美、中、俄、英、法5個常任理事國擁有否決權，能針對非程序性事項的安理會決議草案進行反對，以達到「大國一致性」。換言之，只要有一常任理事國行使否決權，該決議草案即遭否決。

法國外交部則向法媒表示，這樣的改革能讓安理會「不至於在大規模暴行發生時，因癱瘓而動彈不得」。

馬克宏也在聯大中談及中東衝突，並說，「應該對所有受苦的人展現同樣關切，生命等價」，強調烏克蘭和加薩的生命是一樣的，沒有「南北之分」，指出保護平民應是唯一準則。

儘管馬克宏支持以色列自我捍衛，同時剝奪哈瑪斯（Hamas）的攻擊途徑，但他也認為「以色列在加薩的戰爭持續太久了」，且「數以萬計巴勒斯坦平民的犧牲無法被合理化」。他要求以色列停止與真主黨升高衝突，並與美國等多國聯合呼籲雙方停火21天。