【專家之眼】放話敢作不敢當 東京招認「恐中症」

日本讀賣新聞9月26日於東京時間清晨0500,以「海自護衛艦『さざなみ』が台湾海峡を初通過、岸田首相が派遣指示…軍事的威圧強める中国をけん制」(日本海上自衛隊護衛艦「漣」號[さざなみ,Sazanami] 首次通過台灣海峽,岸田首相下令出動…制衡中國日益增強的軍事脅迫)為題,報導海上自衛隊派艦隨同澳洲與紐西蘭兩國艦艇,於25日白晝期間自北向南穿越臺灣海峽,藉此向北京表態傳送政治訊號。

此事發展至今,儘管各方轉述讀賣新聞最初報導內容,讓此事受到各方關注,但後續狀況卻讓人難以理解;其中包括日本政府發言人內閣官房長官林芳正,面對媒體對此拒絕發表評論。

自衛隊統合幕僚長吉田圭秀亦在例行記者會,對日艦穿越臺灣海峽避而不談。外務省及防衛省官網與發言體系,對此也保持緘默。媒體最初報導引述匿名官員對外放話,但檯面上政府首長卻躲躲閃閃,不對問題表態,顯然充滿顧忌,招認出東京高層還是籠罩在「恐中症」陰影下。

再回頭看此岸不僅國安高層與外交部未對此事發言,國防部亦是不願發布新聞稿,證實前述外籍軍事艦艇確實穿越臺灣海峽,此種反常狀況,更是讓人懷疑其中存在何種玄機?

反觀中國大陸卻對此事相對公開透明,9月26日外交部例行記者會,韓國廣播公司記者提問:「25日,日本海上自衛隊的驅逐艦首次通過台灣海峽,日媒稱此次行動是為應對中國在日本周邊的軍事活動,主張『航行自由』。對此,中國的立場是什麼?」發言人林劍提出下列回覆:

「臺灣問題事關中國主權和領土完整,事關中日關係政治基礎,是不可逾越的紅線。針對日本自衛隊艦艇進入臺灣海峽活動,中國軍隊已依法依規予以處置。中方對日方此舉政治意圖高度警惕,已向日方提出嚴正交涉。

日方在1972年《中日聯合聲明》中就此作出過明確承諾,即日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。中華人民共和國政府重申,臺灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場,並堅持遵循《波茨坦公告》第八條的立場。我們敦促日方在臺灣問題上重信守諾、謹言慎行,不要給中日關係和臺海和平穩定製造干擾。」

同日北京國防部例行記者會中,記者提問:「據報導,日本海上自衛隊艦船25日過航臺灣海峽。中方是否掌握情況?對此有何評論?」大陸國防部新聞發言人張曉剛大校則提出下列回應:

「9月25日,日本『漣』號驅逐艦、澳大利亞『悉尼』號驅逐艦、新西蘭『奧特亞羅瓦』號補給艦過航臺灣海峽,解放軍對其進行全程跟監警戒。中方堅決反對以『航行自由』為名,向『臺獨』勢力傳遞錯誤信號、危害中國主權安全的挑釁行徑。

臺灣問題純屬中國內政,不容任何外來干涉。我們敦促有關國家切實恪守一個中國原則,停止在臺灣問題上攪局滋事,停止破壞臺海和平穩定。中國人民解放軍始終保持高度戒備、嚴陣以待,堅決反制一切威脅挑釁。」

從大陸外交與國防發言人回答內容,充分顯現北京根本不理會讀賣新聞報導所提,8月26日共機進入男女群島領空以及遼寧艦編隊各艦穿越琉球海域兩項議題;關注焦點還是警告外籍軍艦,切莫藉著穿越臺灣海峽,針對臺灣亂做文章。

到目前為止,日本自衛隊並未對此動態發表任何影像資料,同時透過查閱船舶自動辨識系統(AIS:Automatic Identification System)資料庫,亦找不到該艦穿越臺灣海峽航跡記錄,更讓該艦實際動態充滿神秘感。

儘管依據《海上人命安全公約》(SOLAS:International Convention for the Safety of Life at Sea)軍艦確實不必遵從強制開啟船舶自動辨識系統義務,但若是日艦刻意通過臺灣海峽,存心打算對北京叫板表態,卻未啟用船舶自動辨識系統顯現其航行動態,反而是低調穿越,這豈不是非常違背常理?

船舶穿越臺灣海峽,顯現雷達迴跡,卻未開啟船舶自動辨識系統,兩岸都將派艦跟蹤、監視、查證與辨識。日艦選擇白晝穿越臺灣海峽,難以隱藏動態,此舉顯與不開啟船舶自動辨識系統有所矛盾。事後北京方面回應記者提問,被動證實日艦穿越臺灣海峽,但臺北與東京官方卻是反常沉默,更是讓人難以理解。

吾人必須指出,北京曾多次重申,將尊重外籍軍艦戰機依據國際法穿越臺灣海峽權利,但絕不容忍假藉維繫航行自由名義,干涉中國內政與曲解國際法理。因此觀察外籍軍事機艦穿越臺灣海峽,重點不是在於該國軍事機艦是否真正穿越臺灣海峽,而是在於該國事後如何對此表態。

臺灣內部與國際社會有許多人是隨著媒體報導起舞,認定東京能夠派艦穿越臺灣海峽意味著政策轉向,開始以強硬姿態應對北京;但從紐澳兩國並未特別對此發表聲明,而東京官方態度又如此曖昧,明眼人應該看出,國際社會整體風向其實是在產生微妙變化。

假若東京政府高層確實是刻意採取如此手法傳送政治訊息,為何事後卻拒絕公開證實該艦動態與透過聲明表述立場,說實在話,東京政府高層如此應對,恐怕才是招認出「恐中症」仍是其所無法擺脫心理陰影。