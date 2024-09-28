俄羅斯達吉斯坦加油站爆炸 釀5死3傷
俄羅斯緊急事務部指出，俄羅斯高加索地區達吉斯坦共和國（Dagestan）一處加油站發生爆炸，造成5人死亡、3人受傷。
法新社報導，俄羅斯緊急事務部（EmergencySituations Ministry）在加密通訊軟體Telegram上表示：「這處加油站建築毀損，技術區及自助餐廳起火面積達500平方公尺。」
約120名救難人員趕赴達吉斯坦首府馬哈奇卡拉（Makhachkala）南部的事故現場救援。
去年8月，馬哈奇卡拉郊區一處加油站發生爆炸後起火燃燒，造成37人死亡和119人受傷。
這類意外在俄羅斯屢見不鮮，主要因違反安全規定和設備老舊所致。
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