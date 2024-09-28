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新內閣延續岸田路線 經濟仍是考驗

聯合報／ 編譯易起宇／綜合報導

有分析師認為，石破茂經濟政策將延續現任首相岸田文雄路線。石破內閣將面臨諸多考驗，包括高通膨影響一般家庭，經濟成長根基仍不穩。

選舉結果一揭曉，日圓兌美元匯率立即激升，日本公債和日股期貨則下跌，其原因被認為是石破偏向支持日銀（日本央行）的政策正常化，造成對日銀升息的押注再次升溫。

石破矢言全面擺脫日本當前的高通膨率，實現薪資實質成長，並將再生能源的潛力發揮到最大，以降低核能發電在總發電量的占比。

花旗銀行經濟學家相羽勝彥說，石破的經濟政策不太可能與岸田的有重大差異。他可能在今年底前彙整出一套新的經濟方案，以打擊高物價並推動企業加薪。

日本央行 通膨

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