日中關係 學者憂更緊張

日本前防衛大臣石破茂當選為新任自民黨總裁，輔大日文系特聘教授何思慎認為，台日關係已有長久基礎，「親不會親到哪去，壞也壞不到哪去」；開南大學教授陳文甲則表示，石破茂的對中立場強硬，雙方關係恐更加緊張。

何思慎指出，石破茂的政治立場不若高市早苗的極右派，因此石破茂的當選，應該能同時穩住自民黨選情以及周邊外交關係。而自民黨與台灣的關係還是會走在既有的軌道上發展。

何思慎指出，石破茂對台不陌生、台灣政治人物對他也有認識，對未來不必特別看好看壞。石破茂如果可以穩健處理日中、美日同盟關係，對於東亞安全局勢而言就是好的發展。

開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲表示，石破茂在應對中國挑釁和增強日本自衛隊防衛能力方面的立場強硬，這符合美國的印太戰略，所以美日同盟將進一步強化，也會促使雙方在安全與經濟領域的合作加深。不過對中國而言，將導致雙邊關係更加緊張，尤其是在東海與台海問題上。

陳文甲認為，石破將會維持中日的經濟聯繫，但整體外交政策偏向美國與盟友合作，進一步制衡中國的軍事、外交與經濟的影響力。他指出，石破茂多次表態支持台灣安全，特別是在台海衝突風險下推動「區域嚇阻力」增強。