「消去法」發酵 石破終局逆轉勝

日本讀賣新聞廿七日分析，石破茂最後逆轉勝的主因是在這場被稱為「選比較不差」的選戰，用「消去法」取得支持。領先群中，高市早苗過於右傾，小泉進次郎在達十五天的選戰暴露對政策理解不足和選戰策略不明的弱點。

自民黨內因政治獻金醜聞，選戰初期選出「新面孔」聲浪較高，對前環境大臣小泉、以及想成為首位女首相的高市期待上升。已五度參選的老面孔石破則處於不利地位。但他在一般選民和黨員的民調中，人氣仍保持數一數二。

惟黨籍國會議員愈強調「革新感」，愈引發普通黨員不滿，感覺這只是企圖轉移對黨內醜聞的注意力。九人混戰近尾聲時，石破、高市和小泉三人脫穎而出，在革新感上原本應占優勢的高市和小泉反而暴露問題。

高市被認為政治理念偏右。她毫不諱言將以首相身分參拜靖國神社，這類言行引發外界擔憂她當選將對日本外交造成負面影響。不僅現任首相岸田文雄三年來致力改善的日本與南韓關係恐受損，日美和南韓間的合作也可能因此出現破綻。

泛小泉陣營，策略是靠革新感勝出，並在他政治歷練不足缺點暴露前，盡快解散眾院，以乘勢保住自民黨政權。但這場該黨總裁選舉史上最長的選戰，很快暴露小泉此一致命弱點。

小泉一直強調他沒派系包袱，但眾人皆知他選前就得到黨內非主流派大老前首相菅義偉的支持，舊安倍派前大老的前首相森喜朗也幫他拉票，而舊安倍派正是自去年以來延燒的該黨金權醜聞根源。投票前夕更傳出小泉私下尋求麻生派領袖、前首相麻生太郎，還有即將退休的前幹事長二階俊博支持，甚至接觸因政治獻金醜聞而退黨的前參院幹事長世耕弘成，有報導直指，小泉此舉弄巧成拙。

選戰倒數，石破豁出去私下拜訪宿怨達十五年的麻生，尋求擁有逾五十張議員票的麻生派奧援。惟因石破原本主打的就是安定感、而非革新感，因此帶來的負面影響比小泉小得多。