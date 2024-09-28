石破茂…國防安保通 黨內的反對黨

石破茂廿七日當選新任自民黨總裁，他出身政治世家，其父石破二朗曾任參議員、「自治大臣」及鳥取縣知事。石破茂也是該縣首位首相。他在黨內直言不諱，曾因參院敗選問責安倍晉三、要求麻生太郎請辭，被認為是「黨內的反對黨」，因此被貼上在同志背後插刀的標籤。

直言的石破毫不顧忌黨內氣氛。他曾透露「安倍問我，你到底是要選我，還是民主黨的小澤一郎，結果我選小澤」。二○○七年自民黨在參院選舉大敗後，石破更在黨內會議中當眾質問安倍。

二○○九年石破雖是閣員，但照樣砲打首相麻生要他下台。有自知之明的他坦言曾多次對首相直言不諱，因此招致不滿。

石破擅長演說與辯論，自認不輸任何人。但由於自覺難以比肩父親，故慶應大學畢業後並未從政，而是到三井銀行上班。

直到父親過世後，石破才在其父政治盟友、故首相田中角榮的勸進與大力支持下踏入政壇，廿九歲時首度代表自民黨當選眾議員，當時創下全國最年輕的首次當選國會議員紀錄。他銘記大前輩田中傳授的勝選心法，用雙腳勤走才有票。

疼老婆的鐵道迷

石破首次入閣是獲小泉進次郎父親、前首相小泉純一郎於二○○二年拔擢為防衛省前身的防衛廳長官，並在故首相兼自民黨總裁安倍晉三任內，擔任內閣府特命擔當大臣和黨幹事長。

石破兩度出任防衛廳長官和防衛廳升格後的防衛大臣，長期耕耘國防議題，因此被譽為「安保通」。他閒暇時的興趣之一是做戰機及軍艦等，跟軍事有關的模型，因此也有人說他是軍迷。

石破是日本政壇第一的鐵道迷，據說很疼老婆，兩人結縭四十一年，可謂「紅寶石婚」。他與妻子石破佳子初次約會看的電影是一九八一年上映的「聯合艦隊」，是日本一九八○年代大賣座電影之一。

石破的口頭禪之一是「我有書要看」，但親近石破的人則擔心他「不合群」，與其閉門閱讀與念書，他還不如多在永田町（日本的政治中樞）交些朋友。

石破廣泛涉獵各領域書籍，從日本文豪夏目漱石及森鷗外等文學作品到漫畫。據稱在他的國會辦公室書架上，專業書籍多到放不下。

咖哩與拉麵專家

石破的拿手菜是咖哩飯，除被稱為「咖哩專家」，愛吃日本拉麵的他也擔任「拉麵文化振興議員聯盟」會長，他去年十月出席在米子市召開的「鳥取拉麵研討會」時，自豪曾一天嗑完十二碗拉麵，並提出藉由拉麵活絡地方經濟的構想，喊出「拉麵就是人生、就是日本」的金句。

石破的理由是，拉麵麵條的來源是日本國產及進口小麥和米粉，但日本的拉麵自給率僅一成四，而拉麵店面臨的問題，可謂日本當前諸多問題的縮影。