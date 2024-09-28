石破茂當選自民黨總裁 可望於10月1日出任日相

日本自民黨總裁（黨魁）選舉廿七日投開票，五度挑戰大位、選前喊出政治生涯「最後一戰」的六十七歲前防衛大臣石破茂，在第二輪決選逆轉險勝經濟安保大臣高市早苗，成為下任總裁，可望出任日本首相；六十三歲的高市則無緣躋身日本史上首位女性首相。

解散眾院？ 「接受選民審判」

由於自民黨在國會兩院單獨過半，預料石破將在十月一日召集的國會臨時會獲指名為第一○二任首相，新內閣也將同時上路。他在當選後首場記者會談到何時提前解散眾議院改選時說，希望在國會辯論後，「盡快接受選民審判」。

石破致當選感言時表示，「我曾在（前年遇刺身亡的）安倍晉三總裁手下獲任幹事長，那時本黨在野，黨內能自由地各抒己見，是公平公正的自民黨，大家齊心奪回執政權。我很希望能重回那時，並將日本打造成相信人民、有勇氣有真心、敢說真話的國家。為打造成大家都能有笑容、安居樂業的國家，我將全力以赴」。

當地時間廿七日下午公布首輪計票結果，並未出人意表，由日媒民調和分析預料的領先群高市、石破及前環境大臣小泉進次郎分居前三名，依序拿下一八一、一五四與一三六票，不論在黨籍國會議員與黨員票，高市都贏石破。

依該黨總裁選制，由於第一輪沒人得票過半，故取最高與次高票者進入決選。這次選舉並首度在第二輪投票前，安排僅餘的兩位候選人發表簡短演說，緊接著由黨籍議員再次投票。

險勝高市早苗 雙方僅差21票

日媒畫面特別捕捉石破與高市靜待票數揭曉的嚴肅神情，最後石破以一八九張議員票加廿六張黨員票、共二一五票，擊敗一七三張議員票加廿一張黨員票、共一九四票的高市，僅差廿一票。

回顧二○一二年九月的總裁選舉，石破首輪曾以一九九票領先居次的故首相安倍晉三。但決選時豬羊變色，石破慘遭安倍逆轉，以八十九票敗給安倍的一○八票，與總裁和首相寶座失之交臂，這也是他此前距此大位最近的一次，因此遭冠上「永遠的總裁候補」稱號。

上台重要課題 加強日美關係

石破上台後的重要課題之一就是加強日美關係。日本政府高度關注十一月美國總統大選結果，還有低迷的日中關係。日本在現任首相岸田文雄三年任內，為徹底強化防衛力而深化日美關係。

對於自民黨總裁選舉結果，民進黨發言人韓瑩表示，民進黨主席賴清德感謝自民黨九位總裁候選人對台灣的長期支持，也感謝即將卸任的岸田文雄多次向國際社會指出維護台海和平穩定的重要性。國民黨主席朱立倫也向石破茂表達祝賀，期待兩黨將近七十年的情誼能夠深化延續。

大陸外交部發言人林劍回應表示，希望日方中日四個政治文件確立的各項原則和共識，樹立客觀正確對華認知，奉行積極理性對華政策。