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紐約市長涉貪 創任內遭訴首例

聯合報／ 記者范航瑜／紐約報導
紐約市長亞當斯（中）廿六日在市長官邸外發表談話。（歐新社）
紐約市長亞當斯（中）廿六日在市長官邸外發表談話。（歐新社）

聯邦檢察官廿六日以受賄及非法接受外國競選捐款等五項罪名起訴紐約市長亞當斯，亞當斯成為紐約市史上首位在任內遭聯邦起訴的市長，若所有罪名成立，最高可能面臨四十五年刑期。

聯邦探員廿六日搜索亞當斯位於曼哈頓的市長官邸，查扣亞當斯的手機，搜查超過三小時。

起訴書指出，亞當斯多項罪名包括收賄、詐欺以及向外國國民索取競選捐款，涉案行為可追溯到二○一四年他擔任布魯克林區長時期。他涉嫌向土耳其官員「索求並接受不當利益」，包括土耳其政府提供免費旅行、折扣機票、豪華套房和價值逾十萬美元禮品，並試圖假造成自己購買。

為了報答這些好處，亞當斯擔任市長期間向紐約消防局官員施壓，要求發放消防安檢證明讓土耳其駐紐約新領事館啟用。一名消防局官員表示，他被告知若不聽從亞當斯的命令就會被開除。

亞當斯上任後，從副市長到警政、稅務、教育等單位均任用親朋好友，多名市府高官近來遭搜索調查，他的競選募款主任薩格斯和亞裔事務主任鄭祺蓉去年也遭搜索。

亞當斯是紐約市史上首例遭到起訴的現任市長，他堅稱所有指控均為「不實」，且不會辭職。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

亞當斯行事作風標榜與眾不同 淪為首位遭起訴在任紐約市長

面對施壓 亞當斯拒辭職：所有指控都是謊言

非法捐款、免費旅遊…57頁亞當斯起訴書 寫滿多種貪腐

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