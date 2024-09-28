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布林肯會王毅 為拜習通話鋪路

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

美國國務院表示，美國國務卿布林肯廿七日下午一點半（台灣時間廿八日凌晨一點半）將在紐約與中國外交部長王毅會面。這將是兩人七月底後的再次會見，也是美國釋出美國總統拜登和大陸國家主席習近平將通話後，中美雙方高層的最新接觸。

王毅正在紐約參加聯合國會議，七月底他在寮國永珍應約和布林肯見面。白宮上月表示，拜習計畫很快進行通話。

據大陸官方消息，王毅廿五日已在紐約會見美中關係全國委員會、美中貿易全國委員會、美國商會、阿斯彭學會、亞洲協會、對外關係委員會等各界人士，他強調「同中方對美政策保持穩定和連續性相比，美方對華卻常常是兩種聲音、兩副面孔」，也指出「中美關係是一個發展演進的過程，需要持續不斷地對話溝通，消除不必要的誤解誤判」。

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