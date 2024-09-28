美中台博弈…陸導彈試射 美中核武競賽起跑

共軍火箭軍廿五日朝太平洋公海發射一枚洲際彈道飛彈，準確落入指定海域，這並不是如大陸所說的「例行性年度操演」，而是四十四年來首次朝太平洋試射洲際飛彈。

陸拚核武發展 質與量俱增

過去大陸試射彈道飛彈，多從沿海往內陸青海或新疆的試驗場發射，但是如果真要攻擊東邊的目標，必須考慮地球公轉、驗證北斗系統的導航能力，確保飛彈準確性。

試射是要讓核武器更精準，美方從衛星偵照也發現，大陸洲際飛彈與核武彈頭數量迅速成長，目前核彈估計有五百顆，二○三○年將增至一千顆，雖然還趕不上美國與俄羅斯，但差距正快速縮小。

大陸核戰略過去是「最低嚇阻」，無須像美俄一樣擁有幾千枚核彈頭，而是將核能力保持在國家安全所需最低水平，確保遭敵方第一波核攻擊有能力報復，這個戰略正在轉變中，飛彈試射意在模擬使用核武，反制美國核戰略，以及警告美國與盟邦所部署的中程飛彈。

兩情況下 共軍先手用核武

有兩種情況，解放軍會首先使用核武；一是未來的台海危機中，如果中國核威脅無法阻止協力干預，中國可能採取更戲劇性行動，例如在入侵危機中宣布向台灣、沖繩、關島甚至夏威夷附近，發射核彈演示。

其二是，大陸向來有「不首先使用」的核武準則，但不能假設一定會遵守；當戰事升高，優勢敵方可能使用傳統武力剷除中國大部分核武能力，因此在受到美軍攻擊後，中國使用核武將不再受到「不首先使用」限制，這也解釋了為何共軍正在調整核戰略。

大陸最擔心的美國傳統武器就是中程飛彈，尤其是在俄烏戰爭中已證明其威力的堤豐（Typhon）飛彈發射系統，這是一種移動發射砲台，可發射最大射程達二五○○公里的戰斧巡弋導彈，以及最大射程四百六十公里的陸基標準六型防空飛彈。

美中程飛彈駐菲 陸秀肌肉

今年四月，美國以聯合軍演名義部署堤豐系統在菲律賓呂宋島，是美國冷戰後首次在海外部署中程飛彈，演習結束後仍沒有撤走，中方強烈抗議但沒用，有人猜測可能會永久駐紮。

這讓中方頭疼，因為它不僅防衛菲律賓與南海，還能在台海有事之際，攻打越過台灣海峽的共軍海軍艦艇、大陸東南部沿岸空軍機場、海軍基地、飛彈基地，甚至中國東部戰區司令部，有人估計，中國七成海軍艦艇和五成空軍基地都在堤豐系統射程內。

除了菲律賓，美國還想在日本部署堤豐系統，八月美國陸軍部長訪日就與日方討論，中方國防部發言人在試射洲際彈道飛彈次日說，中方對此堅決反對，敦促美方停止危險舉動，正告日方慎重行事，「中方將根據形勢發展和自身需要堅決有力應對」，言下之意是，這次飛彈試射正是針對地區國家與美國合作部署中程飛彈的警告。

美方對試射的反應輕描淡寫，美國五角大廈發言人表示事先收到中方試射飛彈通知，「我們認為這是好事。這是朝正確方向邁出一步，會防止任何誤解或誤判」。

新一輪核武競賽 美已偷跑

但實際上，美國早就在準備新一輪核武軍備競賽；紐約時報八月披露，美國總統拜登今年三月同意修訂核武戰略計畫，加緊因應大陸與俄羅斯核武威脅。美國預備將核武庫存量增加一倍，還要開發潛艦等新運載工具，建立新的飛彈防禦系統，並以電腦模擬核試爆來提升核武效能。

美國目的在以戰逼和，逼迫大陸與俄羅斯重回談判桌，尤其在二○二六年美俄新戰略武器裁減條約即將到期之際。美國希望將大陸納入軍控談判，但中方不感興趣，西方認為北京正在擴大核武庫，不希望受到對話牽制，也不願讓外界掌握中國發展核武真實情況。

北京則主張，雙方可以談「互不先使用核武」協議，即雙方都承諾不會首先使用核武，不過美國不願談，美國希望大家共同減少核武，但大陸認為自己才剛開始增加核武力量，數量遠不及美國，如果現在減少將處於不利地位。

雙方在核武談判針鋒相對，在中程飛彈問題更難退讓，這時共軍的飛彈試射，是軍備競賽的鳴槍起跑。