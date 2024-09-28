日本準首相石破茂熱愛拉麵 還是「拉麵聯」議長

日本自民黨今天舉行總裁選舉，67歲前幹事長石破茂當選，在10月1日的臨時國會將被選為首相。石破茂熱愛拉麵，過去受訪時曾透露，他在2022年甚至還當上「拉麵文化振興議員聯盟」的議長。

集英社報導，2022年4月，自民黨內議員組成了「拉麵文化振興議員聯盟」（簡稱「拉麵議聯」），召開成立大會，目的是希望通過推廣地方特色拉麵，推動地方復興與旅遊，而石破茂被選為議長。

提到石破茂，通常會知道他喜歡咖哩，他就讀慶應大學4年期間，甚至可以幾乎天天吃咖哩。不過，他其實也熱愛拉麵。

石破茂說，「說到日本食物，不得不提到拉麵和咖哩。相對於文化系的咖哩派（像是我），拉麵似乎比較像是體育系，兩者不太搭。但是我在2000年改變了這種想法。」

他說，「那時候我擔任農林水產副大臣，前往塞內加爾首都達卡的一家日本料理店，發現菜單上只有兩種選擇，拉麵和咖哩。對於外國人來說，談到日本食物就是拉麵和咖哩，這讓我深有感觸。」

作為「拉麵聯」的議長，石破茂努力實現3個目標，包括推廣各地特色拉麵，促進地方繁榮。其次是因為原物料價格上漲，拉麵被迫漲價，希望能夠給予支援，減輕國民和拉麵店的過重負擔。第3是支持因為疫情導致顧客流失、經營困難的拉麵店。

他表示，「日本全國幾乎找不到沒有拉麵店的街道，地方特色拉麵不僅存在於大都市，還遍布各地，使用當地食材，展現各自的獨特性。我認為這是一種了不起的文化。」

石破茂記憶中最美好的拉麵，則是大學畢業後在銀行上班的那段期間，當時他住在東京世田谷區，每天下班後，搭乘末班電車到離家最近的車站，車站前有一家路邊攤，回家前在那裡吃一碗拉麵，是他最大的享受。「邊吃拉麵邊想，這就是昭和時代的上班族！感到特別滿足。那是醬油口味的拉麵，叉燒特別美味。」

另一碗充滿回憶的拉麵，則是他27歲回到家鄉鳥取縣參政，當時他銘記前首相田中角榮所說，「你握過的手等於你的選票數」，無論酷熱下雪，每天到晚不停四處走訪。

他說，「那是我人生中最艱難的時期。有一天我走訪了600戶家庭，疲憊不堪，深夜時和妻子去吃了一碗鹽味奶油拉麵，簡直美味得不像是這個世界上存在的食物。我還記得店主對我說，你也真是不容易啊。我在當選隔年再回去那家店，發現已經關門了，感到非常遺憾。」

對於石破茂而言，那是讓他能夠撐過艱難時期的一碗拉麵。

石破茂表示，許多人都和某家拉麵店有著特殊回憶，但因為疫情或是原物料價格上漲而失去這些充滿回憶的拉麵店，實在令人難過。雖然政治並非萬能，但希望在能力所及範圍內，儘量提供幫助。