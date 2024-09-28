石破茂經濟追隨岸田 外交挑戰大

日本前防衛大臣石破茂贏得自民黨黨魁選舉，即將接任首相後，分析師認為，石破茂的經濟政策將延續現任首相岸田文雄的「岸田路線」，也可能維持現行的強化軍力政策，但他想打造「亞洲北約」，尋求更平衡與美國之間的關係，可能在美中之間兩面不討好。

石破茂的領導將面臨諸多考驗，包括高通膨影響一般家庭，經濟成長根基依然不穩，同時還有中國大陸、北韓及俄羅斯的挑釁作為。

這位政壇老將已承諾要「全面擺脫」日本的高通膨率，承諾實現「實質薪資成長」，並且支持立法允許已婚女性保留娘家姓氏。他也表示，日本應降低對核能的依賴，轉向再生能源，並且呼籲打造「亞洲北約」集團，反制來自大陸和北韓的威脅。

花旗經濟學家相羽勝彥認為，石破茂的經濟政策不太可能會與岸田政策有重大差異，他可能在今年底前統整出一套新的經濟方案，以打擊高物價、推動加薪。

他和岸田的差別，在於強烈重視振興地方經濟，因此他可能創建專門部會，管理天災衝擊。投資人也審慎面對石破茂贊成提高金融所得稅的立場。

東京大學政治科學家内山融表示，石破茂專精國安政策，意味日本最近強化軍力政策不會改變，面對不斷變遷的世界秩序，他可能承襲岸田的國防政策。

不過，他已倡議創建「亞洲北約」可能引發中方不滿，加劇日中緊張，且美方官員也認為太過倉促。