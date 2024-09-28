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石破茂大砲性格 走出不一樣的路

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

67歲的石破茂作風在自民黨內特立獨行，自封為「孤狼」，過去曾四度參選自民黨黨魁，但都鎩羽而歸，27日終於在黨員支持下奪得大位，將接替岸田文雄出任日本首相，力圖提振飽受政治獻金醜聞與統一教問題困擾的自民黨聲勢。

石破茂向來直言不諱，具備大砲性格常公開抨擊黨內高層與大咖，例如反對自民黨提高核能發電、抨擊禁止夫妻使用不同姓氏等政策，因此遭邊緣化，自封為黨內「孤狼」。但他的反核立場近來已軟化，例如支持維持部分核電廠運作。

他閒暇之餘喜愛閱讀，從漫畫到夏目漱石的文學作品均有涉獵。他說，他每天都會讀三本書，寧願看書也不願與黨內同僚往來。

石破茂年輕時曾短暫在銀行業工作，從鳥取縣開啟政治生涯，1986年進入國會，曾任防衛大臣與農林水產大臣，以在地方服務經驗及常造訪日本鄉村，在一般黨員間聲望相當高。

他也是名安保政策專家，熱愛組裝戰鬥機與軍艦模型；他在擔任防衛大臣期間，為迎接俄國國防部長到訪，熬夜組裝「庫茲涅佐夫號」航空母艦模型。

他公開表示自己是「鐵道迷」，常搭乘火車往返東京與鳥取，且自認是政界少見的「演藝偶像通」，是1970年代紅極一時「糖果合唱團」的粉絲，還致力推廣日本的拉麵文化。

石破茂8月在競選活動時說：「我將帶回一個充滿活力的日本，讓人們可以微笑著生活。」

日本 核電廠 自民黨

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