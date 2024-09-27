英國工業電價高居全球之冠 是美國的四倍

英國工業電價高居已開發國家之冠，不僅高於德、法兩國，更是美國的四倍。英國工業團體和企業示警，高電價恐削弱本地製造業，加劇外界對英國工業前景的擔憂。

英國每日電訊報報導，官方數據顯示，去年英國工業電價由五年前的每度（kWh）10.43便士翻漲124%至每度25.85便士（新台幣10.42元），遠高於十年前的8.89便士，也比德國的每度17.71便士和法國的17.84便士高約50%。國際能源總署（IEA）31個成員國的電價中位數為每度17.7便士，以英國價格最高。

英國工業電價現況，凸顯能源和氣候變化大臣米利班面臨的挑戰。英政府為達到「淨零碳排」目標，鼓勵許多製造業者捨棄使用化石燃料的工業製程，改用電力，也要求高汙染業者必須為超過法規的碳排量付費。

塔塔鋼鐵（Tata Steel）正在關閉位於威爾斯塔爾伯特港的英國最大鋼鐵廠高爐，並用電爐取代。但塔塔警告，政府「必須提供」更優惠的電價。

遊說團體UK Steel能源總監Frank Aaskov說，「高工業電價已重創英國製鋼業，其他更廣泛的製造業部門，也將感受到相同的壓力」。

英國保守黨政府近期對高耗能企業推出超級充電計畫（Supercharger）。UK Steel說，雖該計畫減免大部分電網費用和碳稅，但電價仍是德國的兩倍。該組織認為，這是由於英國的電力來源「偏重天然氣」，而天然氣的高價格勢將推升電價。英國去年33.7%的發電量來自天然氣，風電28.7%的比率次之，第三是核能（14.2%）。

英國電力批發價格是根據能夠達到使用者電力需求的最高價電力來源計算，而再生能源通常無法單獨滿足業者需求，於是電價幾乎是以天然氣為衡量基準。

英國政府曾試圖將天然氣與電費脫鉤，讓業者能夠為本身使用的再生能源電力負擔少一點費用，但該政策後來並未實行。英國能源安全與淨零部的理由是，該作法「無法嘉惠消費者，也不符合我們對可行性和投資人信心的標準」。