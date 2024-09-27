英國工業電價高居全球之冠 是美國的四倍

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英國遊說團體表示，高工業電價已重創本地製鋼業，其他製造業部門也將感受到相同的壓力。美聯社
英國遊說團體表示，高工業電價已重創本地製鋼業，其他製造業部門也將感受到相同的壓力。美聯社

英國工業電價高居已開發國家之冠，不僅高於德、法兩國，更是美國的四倍。英國工業團體和企業示警，高電價恐削弱本地製造業，加劇外界對英國工業前景的擔憂。

英國每日電訊報報導，官方數據顯示，去年英國工業電價由五年前的每度（kWh）10.43便士翻漲124%至每度25.85便士（新台幣10.42元），遠高於十年前的8.89便士，也比德國的每度17.71便士和法國的17.84便士高約50%。國際能源總署（IEA）31個成員國的電價中位數為每度17.7便士，以英國價格最高。

英國工業電價現況，凸顯能源和氣候變化大臣米利班面臨的挑戰。英政府為達到「淨零碳排」目標，鼓勵許多製造業者捨棄使用化石燃料的工業製程，改用電力，也要求高汙染業者必須為超過法規的碳排量付費。

塔塔鋼鐵（Tata Steel）正在關閉位於威爾斯塔爾伯特港的英國最大鋼鐵廠高爐，並用電爐取代。但塔塔警告，政府「必須提供」更優惠的電價。

遊說團體UK Steel能源總監Frank Aaskov說，「高工業電價已重創英國製鋼業，其他更廣泛的製造業部門，也將感受到相同的壓力」。

英國保守黨政府近期對高耗能企業推出超級充電計畫（Supercharger）。UK Steel說，雖該計畫減免大部分電網費用和碳稅，但電價仍是德國的兩倍。該組織認為，這是由於英國的電力來源「偏重天然氣」，而天然氣的高價格勢將推升電價。英國去年33.7%的發電量來自天然氣，風電28.7%的比率次之，第三是核能（14.2%）。

英國電力批發價格是根據能夠達到使用者電力需求的最高價電力來源計算，而再生能源通常無法單獨滿足業者需求，於是電價幾乎是以天然氣為衡量基準。

英國政府曾試圖將天然氣與電費脫鉤，讓業者能夠為本身使用的再生能源電力負擔少一點費用，但該政策後來並未實行。英國能源安全與淨零部的理由是，該作法「無法嘉惠消費者，也不符合我們對可行性和投資人信心的標準」。

再生能源 英國 電價

延伸閱讀

電價又要漲了？ 經濟部：電價審議會30日召開

電價可能再喊漲？卓榮泰：會和民眾一起節約用電

施凱爾聯合國大會演說 籲捍衛烏克蘭自衛權「否則國際法成紙老虎」

德儀第3季財測優預期 工業需求好轉類比IC復甦露曙光

相關新聞

日本自民黨新總裁：石破茂的政治歷程與對華政策會如何變化？

日本執政的自民黨，在9月27日於東京的黨本部舉辦新一屆總裁選舉投開票。最後的結果顯示，前幹事長石破茂在第二輪的決選投票中，以215票對194票，擊敗另一位強勢對手、現任經濟安全保障大臣高市早苗，拿下新一任的總裁大位。這也是石破第五度參選後終於當選，38年的從政生涯得償所望。

被政治耽誤的Coser？準日相石破茂曾扮「魔人普烏」留黑歷史

日本自民黨新總裁石破茂一臉嚴肅，想不到他過去參加故鄉鳥取縣的玩具博物館開幕式時，曾被半哄半騙穿上戲服，cosplay「七...

實施40年商業捕鯨禁令未遭推翻 動保團體嘆「邪惡陰險」鬆了口氣

國際捕鯨委員會（IWC）今天在秘魯首都利馬開會時，試圖推翻暫停商業捕鯨的提案遭到撤回，使得這項實施40年的禁令仍然有效

何時解散眾院舉行大選？準日相石破茂：須盡早接受國民審判

將成為日本新任首相的自民黨新任總裁石破茂，今天在首場記者會上談到何時要解散眾議院進行大選時說，希望在經過國會辯論後，盡早...

高市無緣日本首位女首相 前外務大臣分析：過於右派嚇跑議員

日本自民黨總裁今天經過兩輪投票後揭曉，由自民黨前幹事長石破茂當選下任總裁。選前被認為勝算很高的經濟安保擔當大臣高市早苗落...

助石破茂當選自民黨總裁 日媒分析：岸田及小泉發揮關鍵影響

日本自民黨前幹事長石破茂今天在自民黨總裁選舉擊敗高市早苗，「逆轉勝」登上總裁大位。日媒分析，現任首相岸田文雄及另一名候選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。