被政治耽誤的Coser？準日相石破茂曾扮「魔人普烏」留黑歷史

日本自民黨新總裁石破茂一臉嚴肅，想不到他過去參加故鄉鳥取縣的玩具博物館開幕式時，曾被半哄半騙穿上戲服，cosplay「七龍珠」裡的角色「魔人普烏」，留下一段黑歷史。

產經新聞報導，雖然石破茂在黨內人際關係不佳，卻以「如果被要求的話，從來不拒絕」的個性聞名。

鳥取縣倉吉市「圓形劇場倉吉人偶博物館」董事長稻嶋正彦接受訪問時回憶道，「當時我們其實是半騙請他穿上（戲服），但他卻笑咪咪地接受了，展現出柔和的一面。」

這個博物館展示恐龍、動物和漫畫角色的人偶等，在2018年4月的開幕式上，不只是石破茂扮演了「魔人普烏」，當時的倉吉市市長石田耕太郎也扮演了「七龍珠」的「孫悟空」，參議員舞立昇治化身為「達爾」，鳥取縣知事平井伸治則是被分配到「機動戰士鋼彈」裡的「阿姆羅．雷」。

政治家的形象向來是穿西裝打領帶，要他們來cosplay似乎有點不合適。稻嶋表示，「對於其他來賓，我事前已經提出cosplay的要求，但是石破似乎難度有點高，我沒敢提出。」

當天石破茂比其他人稍晚到場，稻嶋小心翼翼、接近哄騙地請求石破茂參加cosplay，沒想到他卻很爽快地欣然同意。

其實館方原本替石破準備了另一套服裝，但沒想到尺寸不合，只好請他扮演「魔人普烏」。稻嶋說，「通常這種情況下，拒絕也不奇怪，但他卻笑咪咪地接受了，儘管他是參加過總裁選舉的頂級政治家之一。」

他說，「沒想到竟然那麼適合，我也很驚訝。」

石破茂扮演的「魔人普烏」在社群媒體掀起討論，他之後也曾在街頭演講時說起這件事。「人生真的是難以預料，誰能想到我會去cosplay魔人普烏。」

稻嶋對於他促成這件事情十分滿意，「即使不知道我們博物館的人，只要聽到『石破扮成魔人普烏的地方』，就會反應過來。」