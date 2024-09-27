實施40年商業捕鯨禁令未遭推翻 動保團體嘆「邪惡陰險」鬆了口氣

國際捕鯨委員會（IWC）今天在秘魯首都利馬開會時，試圖推翻暫停商業捕鯨的提案遭到撤回，使得這項實施40年的禁令仍然有效。

法新社報導，動物保護組織國際人道協會（HumaneSociety International）拉丁美洲代表戴爾加迪洛（Grettel Delgadillo）表示：「恢復商業捕鯨的決議案邪惡陰險，它已經遭到撤回，讓我們鬆了口氣。」

日本是3個繼續在捕鯨的國家之一，另外兩國是挪威和冰島。

戴爾加迪洛表示，不吃鯨魚肉的國家卻抱持捕鯨立場，「顯示日本雖不再是國際捕鯨委員會成員，仍繼續在影響委員會」。

根據非政府組織，多個非洲國家轉而提出上述糧食安全提案。沒有捕鯨傳統的這些國家是日本盟友。

1986年實施暫停商業捕鯨後，日本以「科學研究」的目的繼續捕鯨，導致南極洲和北太平洋數百頭鯨魚死亡。

多年緊張關係損害日本的國際聲譽後，它於2019年退出國際捕鯨委員會，並在領海和專屬經濟區內恢復商業捕鯨活動。

據估計，每年有1200頭鯨魚遭獵捕。

氣候變遷也威脅著鯨魚生存。根據澳洲研究指出，由於鯨魚主要食物來源的浮游生物短缺，2012年至2021年間北太平洋鯨魚數減少20%。