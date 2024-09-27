何時解散眾院舉行大選？準日相石破茂：須盡早接受國民審判

將成為日本新任首相的自民黨新任總裁石破茂，今天在首場記者會上談到何時要解散眾議院進行大選時說，希望在經過國會辯論後，盡早接受國民審判。

本次自民黨總裁（黨主席）選舉共有創黨史新高的9名候選人競逐，由於無人在競爭激烈的第一輪投票中取得過半票數，因此由前兩高票的63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗與67歲自民黨前幹事長石破茂，進入第二輪投票決勝負。

結果石破茂在第二輪投票「逆轉勝」高市早苗，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破茂將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

日本放送協會（NHK）報導，有關近期將進行黨務人事調整及組閣，石破在記者會上也表達將延攬這次總裁選舉其他8名候選人擔任「最合適職務」之意。

石破表示，由於新政府上路，早晚都必須接受國民審判，「雖然希望跟在野黨人士辯論後做出判斷，但必須盡可能早日接受審判，我會在綜合這兩方面後判斷出（解散眾議院）的適當時期」。

日本眾議院大選是基於眾議院被解散或任期屆滿所進行的選舉，由於所有眾議員都失去現職進行改選，在日本也被稱為「總選舉」。

眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。

石破今天在自民黨總裁選舉受到現任首相岸田文雄支持，因此在記者會上也不忘提到「岸田前總裁在面對有關自民黨的各種問題後，選擇自我退讓，才有了這次這樣的總裁選舉」。

石破說，「我會跟全黨同志竭盡心力，回報岸田前總裁的心意」。

有關上任後的黨務及內閣人事布局，石破說，目前還是「白紙」一張，現階段無法回答，但他很清楚自民黨所處嚴峻狀況，為了打開這種嚴峻的局面，會在黨及內閣等完成適當人事安排，贏得民眾信賴，「我會進行讓每個人的能力得到最大程度發揮的人事安排」。

他說，這次參與總裁選舉的另外8名議員，每個人都擁有卓越的見識與政治態度，希望這些曾經共同競選的議員擔任最合適的職務也是理所當然，「我想高市早苗和小泉進次郎的看法也會一樣」。

談到人口減少議題，石破說，「不會那麼簡單就停止，因為少子女化的本質就是『少母化』（成為母親的人口減少）」，應該要關注那些想結婚但無法結婚的人，打造一個讓想結婚的人能夠結婚並遏止人口減少的國家。

他還說，「打破人口只集中在東京並非要製造東京與地方的對立，為了讓東京和地方都能更為發展，我們將基於保護地方這樣的口號來努力」。