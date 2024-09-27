快訊

「哈利波特」麥教授離世享壽89歲 兒悲痛曝最後時光

美國8月PCE數據出爐！通膨及消費持續降溫 預示Fed將進一步降息

免費碳價？環團控企業卸責漏洞 經濟部揭優惠費率資格：不會免費

何時解散眾院舉行大選？準日相石破茂：須盡早接受國民審判

中央社／ 東京27日綜合外電報導
日本自民黨新任總裁石破茂。 歐新社
日本自民黨新任總裁石破茂。 歐新社

將成為日本新任首相的自民黨新任總裁石破茂，今天在首場記者會上談到何時要解散眾議院進行大選時說，希望在經過國會辯論後，盡早接受國民審判。

本次自民黨總裁（黨主席）選舉共有創黨史新高的9名候選人競逐，由於無人在競爭激烈的第一輪投票中取得過半票數，因此由前兩高票的63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗與67歲自民黨前幹事長石破茂，進入第二輪投票決勝負。

結果石破茂在第二輪投票「逆轉勝」高市早苗，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破茂將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

日本放送協會（NHK）報導，有關近期將進行黨務人事調整及組閣，石破在記者會上也表達將延攬這次總裁選舉其他8名候選人擔任「最合適職務」之意。

石破表示，由於新政府上路，早晚都必須接受國民審判，「雖然希望跟在野黨人士辯論後做出判斷，但必須盡可能早日接受審判，我會在綜合這兩方面後判斷出（解散眾議院）的適當時期」。

日本眾議院大選是基於眾議院被解散或任期屆滿所進行的選舉，由於所有眾議員都失去現職進行改選，在日本也被稱為「總選舉」。

眾議院原則上每4年改選一次，但首相擁有中途解散權力，日本從二次大戰以來，除1972年選出的第33屆眾議員外，其餘都是在任期屆滿前被解散。

石破今天在自民黨總裁選舉受到現任首相岸田文雄支持，因此在記者會上也不忘提到「岸田前總裁在面對有關自民黨的各種問題後，選擇自我退讓，才有了這次這樣的總裁選舉」。

石破說，「我會跟全黨同志竭盡心力，回報岸田前總裁的心意」。

有關上任後的黨務及內閣人事布局，石破說，目前還是「白紙」一張，現階段無法回答，但他很清楚自民黨所處嚴峻狀況，為了打開這種嚴峻的局面，會在黨及內閣等完成適當人事安排，贏得民眾信賴，「我會進行讓每個人的能力得到最大程度發揮的人事安排」。

他說，這次參與總裁選舉的另外8名議員，每個人都擁有卓越的見識與政治態度，希望這些曾經共同競選的議員擔任最合適的職務也是理所當然，「我想高市早苗和小泉進次郎的看法也會一樣」。

談到人口減少議題，石破說，「不會那麼簡單就停止，因為少子女化的本質就是『少母化』（成為母親的人口減少）」，應該要關注那些想結婚但無法結婚的人，打造一個讓想結婚的人能夠結婚並遏止人口減少的國家。

他還說，「打破人口只集中在東京並非要製造東京與地方的對立，為了讓東京和地方都能更為發展，我們將基於保護地方這樣的口號來努力」。

內閣 日本 石破茂 自民黨 高市早苗

延伸閱讀

助石破茂當選自民黨總裁 日媒分析：岸田及小泉發揮關鍵影響

石破茂自民黨決選逆轉勝 選前關鍵「麻生派」造王者之爭落敗

石破茂將任日本首相 北京學者：中日關係難緩解

「大臣，那是錯的」石破茂政治風格直言不諱 被稱為「黨內在野黨」

相關新聞

日本自民黨新總裁：石破茂的政治歷程與對華政策會如何變化？

日本執政的自民黨，在9月27日於東京的黨本部舉辦新一屆總裁選舉投開票。最後的結果顯示，前幹事長石破茂在第二輪的決選投票中，以215票對194票，擊敗另一位強勢對手、現任經濟安全保障大臣高市早苗，拿下新一任的總裁大位。這也是石破第五度參選後終於當選，38年的從政生涯得償所望。

被政治耽誤的Coser？準日相石破茂曾扮「魔人普烏」留黑歷史

日本自民黨新總裁石破茂一臉嚴肅，想不到他過去參加故鄉鳥取縣的玩具博物館開幕式時，曾被半哄半騙穿上戲服，cosplay「七...

實施40年商業捕鯨禁令未遭推翻 動保團體嘆「邪惡陰險」鬆了口氣

國際捕鯨委員會（IWC）今天在秘魯首都利馬開會時，試圖推翻暫停商業捕鯨的提案遭到撤回，使得這項實施40年的禁令仍然有效

何時解散眾院舉行大選？準日相石破茂：須盡早接受國民審判

將成為日本新任首相的自民黨新任總裁石破茂，今天在首場記者會上談到何時要解散眾議院進行大選時說，希望在經過國會辯論後，盡早...

高市無緣日本首位女首相 前外務大臣分析：過於右派嚇跑議員

日本自民黨總裁今天經過兩輪投票後揭曉，由自民黨前幹事長石破茂當選下任總裁。選前被認為勝算很高的經濟安保擔當大臣高市早苗落...

助石破茂當選自民黨總裁 日媒分析：岸田及小泉發揮關鍵影響

日本自民黨前幹事長石破茂今天在自民黨總裁選舉擊敗高市早苗，「逆轉勝」登上總裁大位。日媒分析，現任首相岸田文雄及另一名候選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。