高市無緣日本首位女首相 前外務大臣分析：過於右派嚇跑議員

日本自民黨總裁今天經過兩輪投票後揭曉，由自民黨前幹事長石破茂當選下任總裁。選前被認為勝算很高的經濟安保擔當大臣高市早苗落敗，未能成為自民黨第一位女性總裁及日本第一位女性首相。

身為前首相安倍晉三「正統繼承人」的高市選後接受媒體採訪。對於敗選原因，她淡然回答：「是我個人能力不足。」「在國會議員票方面沒有獲得足夠支持，這完全是我自身的責任。」

被問及她是否會去安倍晉三墓前報告，高市忍住淚水表示：「今天正好是安倍總理國葬兩週年的日子，沒能給他帶去好的消息，真的感到很抱歉。」至於是否還要繼續挑戰，高市早苗說：「結果剛剛出來，目前還沒有考慮未來的打算。我已經竭盡全力。」

談到對石破茂有什麼期望，她表示：「這要由當選的總裁自己決定。我是敗者，發表任何意見都是多餘的。總裁會提出方向，交由自民黨政調會深入討論，將會確實集結大家的智慧，為國家、國民爭取最大利益。我會以國會議員的身分全力支持。」

前外務大臣田中真紀子分析高市早苗落敗原因。她表示，雖然作為選舉時的代表形象是個問題，但考慮到在對抗在野黨時，高市可能會有比較極端的發言和行動，可能讓部分人士感到擔心。

至於石破茂時常不正面回應問題，田中表示：「雖然石破可能會巧妙地迴避一些問題，但他在選舉時的表現不錯，在對外關係上也比較能被接受。如同大家所知，高市的形象過於鮮明，因此議員選擇了比較平衡的石破。」

不過，讀賣新聞報導，有議員表示，在高市早苗和石破茂之間，只能選「哪一個比較不差」，用消去法來選擇。

在選舉初期，由於政治獻金問題使自民黨陷入困境，當時希望「新總裁能成為下次選舉代表形象」的聲音比較強烈。因此，43歲的前環境大臣小泉進次郎及可能成為首任女性首相的高市早苗相對有利，第5度參選總裁的老面孔石破茂處於不利地位。

然而，石破茂在一般民調中依舊有高人氣。他慣常用理性、條理分明的態度闡述論點，讓大眾頗有好感。

而在自民黨議員內部，在強調需要「新鮮感」的同時，也有人不以為然，認為這樣「只不過是為了轉移對政治獻金問題的注意力」。

高市早苗的「保守右派」政治理念被認為「過於右傾」。在9名候選人中，只有她明確表示，成為首相後也會參拜靖國神社；這種強烈右派色彩，令人憂心會對外交帶來負面影響。

有人認為，日相岸田文雄執政時期，日韓關係逐漸改善；如果高市導致日韓關係惡化，可能破壞美日韓合作，導致無法有效應付俄羅斯、大陸和北韓這些不穩定因素。這種看法讓想要支持高市的議員踩下煞車。