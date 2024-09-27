助石破茂當選自民黨總裁 日媒分析：岸田及小泉發揮關鍵影響

日本自民黨前幹事長石破茂今天在自民黨總裁選舉擊敗高市早苗，「逆轉勝」登上總裁大位。日媒分析，現任首相岸田文雄及另一名候選人小泉進次郎，可能為石破勝選提供助力。

本次自民黨總裁（黨主席）選舉共有創黨史新高的9名候選人競逐，由於無人在競爭激烈的第一輪投票中取得過半票數，因此由前兩高票的63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗與67歲自民黨前幹事長石破茂，進入第二輪投票決勝負。

結果石破茂在第二輪投票「逆轉勝」高市早苗，當選自民黨第28任總裁。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，預計石破茂將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

日本電視台（Nippon TV）分析指出，儘管石破茂被認為在獲得議員票方面仍存在課題，但以岸田文雄為首的已解散派閥「舊岸田派」在第二輪投票轉向支持石破茂，是石破茂獲勝原因之一。

另外，自民黨內有看法認為，立場十分保守的高市早苗如果當選，對解散眾議院進行大選有所不利，黨內對高市早苗的警戒感也有利石破茂獲得支持。

富士新聞網分析，在第二輪投票中，「舊岸田派」成員加上在第一輪投票排名第3的前環境大臣小泉進次郎陣營，可能有超過100票轉向支持石破茂，研判對石破茂勝選發揮關鍵影響。

岸田文雄認為高市早苗不會繼承目前政府的政策等，所以在投票前已決定支持高市早苗以外的人選。

另外，有議員分析認為，高市早苗之所以敗選，其中一個原因跟推薦人中有13人涉及政治獻金醜聞有關。一名青壯派議員說，沒有接受涉及政治獻金醜聞議員支持的石破茂，更適合作為率領黨內同志打選戰的「選舉看板」。

至於曾在選戰初期被外界看好的小泉進次郎敗因，由於無法透過政見討論會等擴大黨員支持，應該是其中一項可能原因。

不過，小泉進次郎在第一輪投票獲得75張議員票，居9名候選人之冠，小泉進次郎陣營的議員說，如果能獲得更多黨員票就能勝出。