石破茂自民黨決選逆轉勝 選前關鍵「麻生派」造王者之爭落敗

日本自民黨總裁今天經過兩輪投票後揭曉，由自民黨前幹事長石破茂當選成為下任總裁。選前傳出自民黨副總裁麻生太郎的「麻生派」支持高市早苗，卻被石破茂逆轉，被認為是麻生派的敗北。

這次自民黨總裁（黨主席）選舉有史上最多的9人參選，要在第一輪決勝負必須取得過半選票，比較不容易，事前就預料會進入第二輪決選。第二輪的投票總票數為415票，包括國會議員368票及都道府縣黨部票47票，也就是關鍵握在議員手上。

自民黨經歷小金庫事件後，除了麻生派以外的5個派閥決定解散，因此無法和過去一樣，以派閥為單位計算政治行動。唯一存續的派閥、84歲麻生太郎的「麻生派」在選前被視為關鍵，麻生太郎也成為候選人在最後時刻爭相拜會的人物。

除了麻生太郎之外，前首相菅義偉支持小泉進次郎、現任首相岸田文雄支持內閣官房長官林芳正，儘管派閥已經不存在，但重要議員對投票的影響力依舊很大。

為了爭取決選的議員票，前環境大臣小泉進次郎24日拜訪了麻生太郎，請求支持。石破茂26日也在東京與麻生太郎舉行約35分鐘的會談。高市早苗的陣營同樣積極爭取麻生派，以及舊安倍派的支持。

不過，產經新聞26日報導，多名自民黨高層表示，麻生已經明確表示要支持高市早苗。

原本認為決選時，高市早苗可以壓倒性勝過石破茂，但是石破茂決選的議員票，卻在第一輪46票的基礎上大幅增加了143票。有意見認為，在這場「造王者」（Kingmaker）之間的較勁當中，麻生太郎敗下陣來。

有政治評論員表示，「報導稱，麻生要麻生派議員支持高市，但現在他輸了，因此他可能會辭去副總裁職務。」

有分析指出，石破茂能獲勝的重要原因是小泉進次郎在第一輪獲得的議員票，決選時被灌給石破茂，以及岸田文雄的舊岸田派也支持石破茂，這兩股力量加起來有超過100票。

另一方面，有議員認為，高市早苗的推薦人有高達13名涉及小金庫事件，是她敗給石破茂的原因之一。

麻生執政後期，石破茂曾經公然發起「倒麻生」行動，要求他下台，因此麻生對石破一直心存不滿，甚至被稱為「犬猿之仲」，水火不容。

週刊「女性自身」報導，決選投票結束之後，當選總裁的石破茂在掌聲中登上演講台，登上台階時對坐在台下的岸田文雄等黨內高層鞠躬示意，大多數高層都禮貌回禮，或是低頭回應，但是麻生只有微微點頭。

結束致詞後，會場再次爆發掌聲，麻生只有草草拍了幾下，時間明顯比其他議員短，表情始終不太愉快。不過，岸田文雄隨後發表演說時，麻生開始認真地鼓掌。

對於推舉的候選人落敗、宿敵獲勝，麻生這種明顯不高興的態度，讓在電視和直播觀看選後致詞的日本網友看不下去。有網友說，「石破上台時，麻生的態度真差啊，看來他真的非常討厭石破」、「麻生太郎太不成熟了，輸了就是輸了，得接受才行」。

日本政黨內的派閥有培養並選出新總裁、分配職務，以及分配資金等功能。

選舉時，派閥成員會團結一致，力推領袖成為總裁，因此總裁選舉往往是派閥之間合作妥協的結果。派閥作為培養、選出總裁的「母體」，發揮著重要作用。此外，政治職位（如大臣）、國會職位（委員長）、黨內職位（部會長等）也是按照派閥比例分配，被稱為「派閥均衡人事」。

派閥領袖還會向所屬議員分配資金，例如在春節和中元節會派發稱為「餅錢」（モチ代）、「冰錢」（氷代）的資金，主要給當選次數較少、政治資金不足的年輕和中堅議員，發放金額從100萬日圓到400萬日圓不定，也是提高派閥凝聚力的手段之一。

另外，派閥也有推舉候選人、培養人才、處理陳情等功能，因此對於新人而言，如果隸屬強大派閥，選舉時更容易獲得推舉。然而，派閥政治也伴隨批評，例如被指責有密室交易，也被人批評是金權政治。