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川普前國安顧問：大陸欲輸出「馬列主義」 是美國史上最大威脅

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國前總統川普執政時期國家安全顧問歐布萊恩。 美聯社
美國前總統川普執政時期國家安全顧問歐布萊恩。 美聯社

美國前總統川普執政時期國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）今天表示，大陸最終計劃是將「馬克思列寧主義」意識形態強加給世界其他國家，是美國史上前所未有的威脅。

美國之音（VOA）報導，歐布萊恩在保守派智庫「美國企業研究所」（AEI）主持會談時指出：「我不確定美國歷史上是否曾面臨過像共產大陸這樣的威脅。也許是獨立戰爭吧，當時我們與領先世界的超級大國英國作戰。」

此外，歐布萊恩還提及： 「我認為我們現在所面臨來自大陸的威脅，比我們在冷戰時面臨的蘇聯威脅還要嚴重許多。」

歐布萊恩指稱，他認為大陸的最終計劃是將其「馬克思列寧主義」意識形態強加給世界其他國家，他們有一種意識形態，他們認為自己可以利用這種意識形態來組織和治理世界。

他表示：「所以，這對我們所有人以及我們的子孫都是一種危險。這對全世界的每個人來說都是一種危險，因為他們認為能夠根據自己的意識形態來治理整個世界。」

中共 川普 美中關係 美國

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