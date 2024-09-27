高市在自民黨總裁決選慘遭大逆轉 會場傳騷動有議員哭了

日本自民黨總裁（黨魁）選舉在第二輪決選投票翻盤，高市早苗未能延續首輪優勢落敗，會場發生巨大騷動，甚至有議員流下淚水。分析指出，在決選投票中，排名第三的小泉陣營和多數舊岸田派的票，似乎都倒向石破茂。在10月1日的臨時國會中，石破將被指定為日本第102任首相。

第一輪投票中，高市的得票情況比預期的要好，在國會議員及一般黨員的票數皆贏過石破。結果在決選的時候，石破比高市多拿了16張國會議員的票，黨員票以區域計算票數，石破也贏。第一輪選舉結果被大幅推翻、可謂大逆轉。

富士電視台指出，儘管麻生派等勢力支持高市，有人認為這可能適得其反，在決選中，小泉陣營和舊岸田派議員都把票給了石破。由於高市在第一輪獲勝的差距比預期更大，一度有觀點認為高市占有優勢，結果的逆轉令許多人感到震驚。高市陣營表示不能接受，「這樣推翻黨員票結果，簡直不可思議」。高市在一般黨員的普選票中拿到20萬2802票，比石破的20萬2558票多幾百票。但第二輪以47個都道府縣各算1票，石破贏了26個都道府縣，高市21個。

資深議員對富士電視台說，「考慮與美國、中國的外交關係，這是不錯的結果。」岸田首相周邊人士則表示：「這是一場驚險的戰鬥，大家可能是在考慮誰能在眾議院選舉中獲勝」。石破在地方的民意基盤穩固，若解散眾院，要有能帶領自民黨贏得多數的新總裁。

政治評論員田崎史郎認為，高市能穩住保守派選票，但似乎無法在大選中吸引無黨派選民，溫和保守派的選票可能會被立憲民主黨搶走。相較之下，石破能獲得更廣泛的國民支持。第二個原因是外交關係的不安。雖然目前無法確定石破未來能否妥善處理外交事務，但他不會因為像高市一樣做出參拜靖國神社這樣冒險的舉動。他認為人們選擇了外交上的穩定性。