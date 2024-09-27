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美海岸防衛隊：阿拉斯加附近中俄海軍活動增加

中央社／ 台北27日綜合外電報導

美國海岸防衛隊太平洋區指揮官狄安森今天表示，海防隊觀察到大陸與俄羅斯海軍在阿拉斯加及北太平洋周邊的活動有所增加，不過中俄船艦與美艦相遇時，迄今仍保持相當專業的接觸。

路透社報導，狄安森（Andrew J. Tiongson）訪問日本期間與區域記者通話，他指出美俄兩國在阿拉斯加與俄羅斯遠東地區之間，有一條海上邊界線。

狄安森說：「我們無疑看到俄羅斯海軍船艦愈來愈常出現在那個特定區域。我們也看到人民解放軍海軍，即大陸海軍，與俄國海軍在此區域的共同合作有所增加。」

根據狄安森，這些船艦偶爾會進入美國專屬經濟區（EEZ）。

他談到，當中俄船隻在當地海域出現，美艦也會現身應對，「我們會確保他們知道我們的存在並建立通訊。對方有時告訴我們，他們只是路過且很快就會離開我方專屬經濟區；其他時候我們靜觀事態發展，並在他們前進時進行跟蹤」。

狄安森還說，海岸防衛隊會與美國軍方及加拿大交換情資，而遇到俄羅斯或大陸船艦的情況，迄今都保持專業接觸。

俄羅斯 海軍 美國

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