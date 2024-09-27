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石破茂當選自民黨總裁 陸外交部稱反對日本政治人物訪台
日本前防衛大臣石破茂27日當選自民黨總裁，並將出任日本首相，中國大陸外交部發言人林劍隨即在記者會做出回應。他強調，中方一貫堅決反對日本政治人物訪問台灣。
對石破8月曾訪台會晤賴總統及前總統蔡英文，林劍27日在記者會答覆媒體提問時說，中方一貫堅決反對日本政治人物訪問台灣。
林劍還說，「我們注意到有關的（自民黨總裁）選舉結果，這是日本內政，中方不作評論」。
林劍表示，中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也是唯一正確的選擇。希望日方以史為鑒，堅持走和平發展道路，恪守中日四個政治文件確立的各項原則和共識，樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，將全面推進戰略互惠關係的定位落到實處，與中方相向而行，推動中日關係沿著正確軌道持續健康穩定發展。
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