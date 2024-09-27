快訊

「山陀兒」颱風最快今晚生成 周末V型前進、下周3天雨炸北台灣

快搶！台灣寶可夢中心推萬聖節25樣新品 網讚皮卡丘、燈火幽靈LED燈超Q必買

黃紹庭搜索前1小時搭機飛廈門 雄檢懷疑「有人洩密」已分案調查

聽新聞
0:00 / 0:00

石破茂當選自民黨總裁 陸外交部稱反對日本政治人物訪台

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本準首相石破茂。美聯社
日本準首相石破茂。美聯社

日本前防衛大臣石破茂27日當選自民黨總裁，並將出任日本首相，中國大陸外交部發言人林劍隨即在記者會做出回應。他強調，中方一貫堅決反對日本政治人物訪問台灣。

對石破8月曾訪台會晤賴總統及前總統蔡英文，林劍27日在記者會答覆媒體提問時說，中方一貫堅決反對日本政治人物訪問台灣。

林劍還說，「我們注意到有關的（自民黨總裁）選舉結果，這是日本內政，中方不作評論」。

林劍表示，中日關係長期健康穩定發展，符合兩國人民的根本利益，也是唯一正確的選擇。希望日方以史為鑒，堅持走和平發展道路，恪守中日四個政治文件確立的各項原則和共識，樹立客觀正確的對華認知，奉行積極理性的對華政策，將全面推進戰略互惠關係的定位落到實處，與中方相向而行，推動中日關係沿著正確軌道持續健康穩定發展。

中共 日本 石破茂 自民黨 蔡英文 記者會

延伸閱讀

日本新首相誕生 石破茂主張全力避免中共武力犯台

高市領先一度嚇到外匯市場 石破茂當選後日圓才急升

石破茂當選自民黨總裁 外交部：第一時間致賀

賀石破茂當選自民黨總裁 朱立倫：盼深化兩黨近70年情誼

相關新聞

石破茂逆轉自民黨總裁選舉 日媒分析他得勝關鍵全靠「消去法」

讀賣新聞分析，石破茂在自民黨總裁選舉的勝因是在這場被稱為「選比較不差」的選戰中，用消去法得到了支持。高市早苗過於右傾令人...

逐漸自信的孤獨主席？安倍晉三回憶裡的習近平

中國雖在政治上維持社會主義的體制，卻也同時導入市場經濟，以「社會主義市場經濟」走上大國崛起之路。第一任國家主席毛澤東推行的計畫經濟崩潰之後，倡導改革開放路線的鄧小平引入市場經濟、放鬆管制，並接受讓一部分人先富起來的「先富論」，這一點極為關鍵。我想，習近平應該是想要透過進一步擴大財富，以確立與歷史上的領導人平起平坐的地位吧？

日準首相石破茂主張建立亞洲北約 稱應就「台灣有事」沙盤推演

當選日本自民黨總裁並將在下月成為首相的石破茂，在這次總裁選舉的辯論會、政論節目、媒體專訪及記者會，都提到「今日烏克蘭、明...

石破茂當選自民黨總裁 陸外交部稱反對日本政治人物訪台

日本前防衛大臣石破茂27日當選自民黨總裁，並將出任日本首相，中國大陸外交部發言人林劍隨即在記者會做出回應。他強調，中方一...

菲律賓完成南海運補任務 未遭大陸阻攔、緊張局勢未升溫

菲律賓軍方昨天成功為長期擱淺於南海仁愛暗沙、象徵菲律賓主權的一艘老舊軍艦提供補給，未遭大陸阻攔，南海緊張局勢未繼續升溫

石破茂五度挑戰成功 成為日本下屆新首相

日本自民黨總裁（黨魁）選舉今（27日）舉行國會議員投票，五度挑戰的石破茂在決選第二輪擊敗高市早苗，成為總裁及當然的日本首相。63歲的高市則無緣成為日本政治史上首位女性首相。在執政黨的總裁選舉之後，全體國會議員將於10月1日進行投票，選出新任總理大臣，也就是日本首相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。