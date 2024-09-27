菲律賓完成南海運補任務 未遭大陸阻攔、緊張局勢未升溫

菲律賓軍方昨天成功為長期擱淺於南海仁愛暗沙、象徵菲律賓主權的一艘老舊軍艦提供補給，未遭大陸阻攔，南海緊張局勢未繼續升溫。

菲律賓軍方今天在臉書（facebook）宣布，26日在海防隊支援下，成功雇用一艘民船為擱淺在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal，菲稱Ayungin Shoal）的海軍登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre）運送補給品，並輪調駐守人員。臉書貼文也附上一支17秒的影片。

另一方面，菲律賓軍方發言人巴迪亞（FrancelMargareth Padilla）向媒體表示，菲方執行運補任務時，在周邊看到至少8艘中方船艦，但未遭遇阻攔。

1994年，大陸開始在美濟礁（Mischief Reef）興建設施，菲方抗議無果後，於1999年把馬德雷山號拖至大約20海里外的仁愛暗沙蓄意擱淺，作為主權象徵兼軍事觀測站，派有一小隊士兵駐守。

大陸長年抗議馬德雷山號「坐灘」仁愛暗沙，並不時阻撓菲方補給行動。

今年6月，菲方打算為馬德雷山號運補，遭大陸海警船衝撞，中方人員甚至持刀斧登上菲船，奪走菲方槍枝、導航設備和其他補給品，過程造成數名菲方海軍人員受傷、1人斷指。

菲中兩國為降低緊張，於7月就菲方對馬德雷山號補給達成「臨時性安排協議」，菲方7月27日在未受阻礙的情況下完成一次運補任務。

然而，大陸從8月開始，在另一個潛在衝突點仙賓暗沙（Sabina Shoal）切斷菲方一艘長駐海防隊巡邏艦的運補，這艘巡邏艦在斷糧缺水數週之後，被迫返回巴拉旺島（Palawan）母港。

菲律賓觀察人士一度擔心，大陸將使用同樣的手段迫使菲律賓駐軍撤離馬德雷山號。

仁愛暗沙與仙賓暗沙都位於菲律賓200海里專屬經濟區內，而大陸則援引歷史依據及9段線主張（新版地圖已改成十段線），索討包括仁愛暗沙與仙賓暗沙在內的南海大部分區域的主權。

大陸海警局新聞發言人劉德軍今天表示，按照中菲雙方達成的臨時性安排，大陸海警26日對菲船隻詢問確認並全程監管。希望菲方信守承諾，共同管控好海上局勢。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）數週前接受美國新聞節目專訪時曾警告，如果中方「奪取」作為菲國主權象徵的馬德雷山號，將等同「戰爭行為」，菲律賓預期美國會出手支援。