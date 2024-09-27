日準首相石破茂主張建立亞洲北約 稱應就「台灣有事」沙盤推演

當選日本自民黨總裁並將在下月成為首相的石破茂，在這次總裁選舉的辯論會、政論節目、媒體專訪及記者會，都提到「今日烏克蘭、明日亞洲」，若將俄羅斯換成中國大陸，烏克蘭換成台灣，恐怕也能成立。石破認為，日本需進行國防整備，並增加國防預算。

他說，由於烏克蘭不是北約（NATO）成員國，才促使俄羅斯總統普亭做出侵烏決定，尤其若聯合國安理會常任理事國俄國就是侵略國，安理會因此癱瘓無法因應俄烏戰爭。

石破因此主張盡快創設「亞洲北約」，夥伴國一旦遭攻擊入侵，其他國家就有義務拔刀相助，建構亞洲集體防衛體制。他說，東亞、亞太地區現有日美和美韓等同盟，可將這些統合、匯集起來。

但有日媒引述防衛省高官報導，亞洲北約的構想「不切實際」。

石破並舉共軍航空母艦駛入日本鄰接區，以及台灣至今進不了聯合國為例，凸顯區域情勢瞬息萬變。如何維護區域內的和平安全，無疑是日本最大的課題。

對「台灣有事」時如何撤離旅台日僑，石破說，屆時日本民航機恐難以前往台灣，只能出動自衛隊機艦。若不預先就要派哪個基地的哪種機艦做沙盤推演，事發後將手忙腳亂束手無策，務必有明確的法源。

石破希望在其三年總裁任內修憲，將自衛隊和緊急狀態載明在放棄戰爭的憲法第9條。他也主張日美同盟是當世唯一不平等的同盟，因此計畫修改1960年簽署、規定駐日美軍活動的日美地位協定，由兩國共管沖繩的駐日美軍基地，並在美國設立自衛隊訓練基地。

對中國大陸和俄羅斯軍機侵犯日本領空，石破說，自衛隊現行是行使「警察權」，給予「警告射擊」，即除非正當防衛與緊急危難，就無法實施瞄準外國航空器的「危害射擊」，中方必然對此知之甚詳，因此缺乏嚇阻力。他主張修改「自衛隊法」，訂定「領空領海侵犯罪」，即行使「自衛權」。

共軍電偵機運-9於8月侵犯九州長崎縣男女群島領空，這是首次確認中國軍機侵犯日本領空；俄軍反潛機伊爾-38於23日三度侵犯北海道禮文島領空，自衛隊戰機緊急起飛攔截，並發射烈焰彈驅離。

此次總裁選舉決選落敗的高市早苗，也同意石破的修法主張，她表示應透過「相當高」層級向中方提出抗議。