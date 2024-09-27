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「大臣，那是錯的」石破茂政治風格直言不諱 被稱為「黨內在野黨」

中央社／ 東京27日專電
67歲的自民黨前幹事長石破茂今天當選自民黨總裁（黨主席），將在10月1日臨時國會被選為日本新首相。 美聯社
67歲的自民黨前幹事長石破茂今天當選自民黨總裁（黨主席），將在10月1日臨時國會被選為日本新首相。 美聯社

67歲的自民黨前幹事長石破茂今天當選自民黨總裁（黨主席），將在10月1日臨時國會被選為日本新首相。石破茂在自民黨內直言不諱，曾對參院敗選問責安倍晉三、要求麻生太郎辭去職務，被認為是「黨內在野黨」，還被貼上從夥伴背後插刀的標籤。

日本經濟新聞報導，石破茂的政治生涯起於前首相田中角榮。他的父親石破二朗曾是鳥取縣知事和參議院議員。石破二郎逝世後，田中擔任他在東京葬禮的葬儀委員長。當時在三井銀行（現在三井住友銀行）任職的石破前往田中的宅邸表達謝意。

田中告訴當年24歲的石破茂，「拿著名片去感謝所有來參加葬禮的鳥取縣民，這就是選舉的根本」，並對他說，「你要去參加眾議院選舉」。

石破茂在田中派擔任事務職員學習如何選舉後，1986年在眾議院選舉中首次當選。他銘記田中角榮所說的話，「拜訪過的地方才會有票」，造訪故鄉選區5萬4000戶人家，最終得到了5萬6534票。

1993年，自民黨失去執政地位，石破茂對黨內的選舉制度改革感到不滿，對於當時護憲派的總裁河野洋平也無法產生共鳴，於是離開自民黨。1994年，他認為小澤一郎等人的新生黨在集體自衛權，以及修憲方面的態度積極，選擇加入該黨，但又對黨內權力鬥爭感到失望，於1996年離黨。

1997年，石破茂重返自民黨，並於2002年以防衛廳長官的身分首次入閣。

石破茂在黨內始終直言不諱，毫不顧忌黨內氣氛，被認為是黨內的在野黨。他曾說，「安倍晉三問過我，『你究竟要選我，還是民主黨的小澤一郎』，結果我選小澤。」2007年，自民黨在參議院選舉大敗之後，石破茂更是在總務會議上負責質問安倍。

2009年時，石破茂儘管是內閣成員，但依舊向時任首相的麻生太郎施壓，要求他辭職。因此，他被貼上「從背後攻擊夥伴」的標籤，他自己也承認，「我曾經多次對首相直言不諱，因此招致不滿。」

2012年，他繼2008年後第二次挑戰自民黨總裁大選，雖然在第一輪投票的黨員票中獲得最高票，但在決選時敗給安倍晉三。

石破茂反省自己在同黨國會議員中支持度不足，於2015年成立派閥「水月會」，並擔任會長。他當時強調，「我想要建立一個能夠徹底檢討政策，在選舉中也很強的團體。」

在2016年內閣改組時，石破茂拒絕留任議員，表明要作為「黨內在野黨」的立場。

2018年第3次參選自民黨總裁，石破茂對上安倍晉三，獲得大約45%的黨員票，但他和主流派的對立加深，最終在黨內被孤立，經歷過一段不如意的時期。2020年的第4次總裁選舉，他和菅義偉、岸田文雄爭奪，但是位列第3慘敗。

即使成立派閥，石破茂也沒有積極爭取支持者，之後一直缺乏發展，石破派在2021年被迫解散，也因此沒有捲入導致自民黨聲勢下滑主因的小金庫事件。

石破茂今年宣布第5次參選自民黨總裁選舉，他當時在家鄉鳥取縣八頭町的神社說，「這是我38年政治生活的集大成，為了這場最後的戰役，我回到原點，全身全靈尋求支持。」他最終在第5次挑戰登上頂點。

或許因為自身直言不諱，石破茂也同樣欣賞能對他直言不諱的人。

石破茂之前出席電視台的候選人討論會時說，在他的朋友當中，那群能夠去掉稱謂、直接叫他名字的朋友很重要。「學生時代可能會選擇性展現自己好的一面，但在同一間銀行、同一間分行工作的時候，真正的人格就會顯露出來。我雖然已經離開銀行業超過40年，但與那時候的夥伴現在依舊會聚會。」

他也提到，因此「在議會同僚當中，我也很珍惜那些能夠直接叫我『石破』的人。」

石破茂表示，「曾經有一位總理大臣告訴我，當你成為首相時，沒有人會告訴你真實的事情，這句話讓我印象深刻。所以我在擔任大臣時，會選擇那些直言跟我說『大臣，那是錯的』的秘書官，光是選擇那些『大臣，您說得對』的人是不行的。如果不選擇會告訴我不同意見的人，就會做出錯誤判斷。」

投票 日本 石破茂 自民黨

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