石破茂逆轉自民黨總裁選舉 日媒分析他得勝關鍵全靠「消去法」

讀賣新聞分析，石破茂在自民黨總裁選舉的勝因是在這場被稱為「選比較不差」的選戰中，用消去法得到了支持。高市早苗過於右傾令人憂心，小泉進次郎在長達15天的選戰中，曝露對政策理解不足、戰略不明的弱點。

讀賣分析，自民黨內因為獻金醜聞，選戰初期選出「新面孔」的聲量較大，外界對43歲的前環境大臣小泉、以及想成為首位女性首相的高市早苗的期待度上升。相較之下，五度參選的老面孔石破處於不利地位。不過石破在全體國民和自民黨黨員的民調中，人氣始終在第一或第二。

但是國會議員愈是強調革新感，愈是引發一般黨員的不滿，認為這只是在試圖轉移對黨內醜聞的注意力。這也降低石破給人「既視感」及「厭倦感」的弱點。

在9人混戰接近尾聲時，態勢逐漸明顯，石破、高市和小泉3人脫穎而出，但在革新感方面應該占優勢的高市和小泉，反而開始暴露出負面的問題。

保守派的高市被認為政治理念過於偏右。她說即使成為首相也會參拜靖國神社，這類強烈的右派言行，引發外界擔憂她當選對外交有不好的影響。岸田政府努力改善的日韓關係因此受損，日美韓的合作可能出現裂痕。如此一來，將無法有效制約俄羅斯、中國、北韓的行動。

至於小泉，有辯才和清新表現本是他的武器。小泉支持者的策略，是靠革新感贏得總裁選舉，在他經驗不足的缺點暴露之前，盡快解散眾院，並乘勢維持自民黨政權。然而這場自民黨總裁選史上最長的15天選戰期，很快讓小泉經驗不足的缺點，曝露在眾人面前。

小泉一直強調自己無派系、有推動黨內改革的決心。但他在選前就得到無派系「大老」前首相菅義偉的支持，前安倍派的耆老森喜朗也幫他拉票，安倍派正是這一系列「政治與金錢」問題的根源。有人開始擔心，自民黨會延續陳舊的體質。

尤其投票前幾天，有報導稱小泉四處尋求支持，拜訪自民黨麻生派領袖麻生太郎和將退休的前幹事長二階俊博。又接觸了因獻金醜聞離黨的前參議院幹事長世耕弘成，報導說，小泉試圖依賴世耕，尋求對舊安倍派參議員的影響力。對小泉無疑是一個打擊。

石破在選舉最後階段也不顧形象，拜訪了15年前早扯破臉的麻生太郎，拜託麻生派支持。然而因為石破原本主打的是穩定感而非革新感，這些作為對他的負面影響，比小泉要小得多。

不過石破政府的政策挑戰不少，在總裁選舉中提出的「亞洲版北約」和修訂日美地位協定等主張，被批是不切實際，美國政府官員也不掩飾他們的擔憂。制定政黨法、選舉制度改革、以及推動夫婦不同姓合法化等議題，都要政權的強大實力和時間。石破表示，當選首相後將儘早解散眾議院並舉行大選。要將政見付諸實踐，首先必須在大選中獲勝。

此外讀賣指出，石破在總裁選舉中的20名推薦人中沒有一位是女性議員，組閣時能否展現多樣性也成為關鍵。雖然自民黨的選舉成功占據媒體版面，卻未能真正贏回選民的信任，前路依然艱難。