石破茂逆轉勝登上總裁大位 一文看懂日本自民黨選舉

日本自民黨前幹事長石破茂今天在第二輪投票擊敗高市早苗拿下「逆轉勝」，登上自民黨總裁大位，預計將獲國會指名為新任首相。這是他政治生涯5度挑戰大位，終於一償宿願。

參加這次自民黨總裁（黨主席）選舉的9名候選人，分別是49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、68歲前內閣官房長官加藤勝信，及71歲外務大臣上川陽子。

由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

●新日相10/1誕生 新內閣同日上路

總裁選舉結果今天出爐，將此役視為「最後一戰」的石破茂在第二輪投票「逆轉勝」擊敗對手高市早苗，成為自民黨第28任總裁，預計將在10月1日召集的臨時國會上獲指名為第102任首相。新內閣預料也將在同日上路。

日本讀賣新聞、日本經濟新聞及富士新聞網報導，石破茂的總裁任期為期3年，預計到2027年9月30日止。

在稍早舉行的自民黨總裁選舉第一輪投票中，高市早苗獲得72張議員票及109張黨員票，總計獲得181票拿下最高票；石破茂拿到46張議員票及108張黨員票，以154票排名第2。

因為9名候選人無人在第一輪投票取得過半票數，所以由前兩高票的高市早苗與石破茂闖進第二輪投票決勝負。

●小泉進次郎排名第3無緣大位

原本外界看好有機會成為日本最年輕首相的小泉進次郎，以75張議員票加上61張黨員票的總票數136票，在第一輪投票排名第3，無緣闖進第二輪投票爭奪大位。

第4名到第9名的候選人票數依序為林芳正65票（38張議員票加上27張黨員票）、小林鷹之60票（41張議員票加上19張黨員票）、茂木敏充47票（34張議員票加上13張黨員票）、上川陽子40票（23張議員票加上17張黨員票）、河野太郎30票（22張議員票加上8張黨員票），及加藤勝信22票（16張議員票加上6張黨員票）。

●高市早苗遭逆轉 無緣寫首位女日相創舉

接著在稍晚舉行的第二輪投票中，石破茂在議員票斬獲189票，並獲得26張地方黨部票，總計拿下215票；高市早苗拿到173張議員票及21張地方黨部票，總計獲得194票，最終就以21票之差反遭石破茂「逆轉」，無緣達成日本第一位女首相的創舉。

石破茂今年8月在選區鳥取縣正式宣布參選總裁，這是他政治生涯中第5度挑戰大位，他說「我會基於過去的經驗、失敗與挫折，全心全力面對最後一戰」。

石破茂也相當關注台灣。今年8月12日到14日曾以日本跨黨派國會議員組成的「思考日本安全保障議員之會」成員身分訪台，並在同月13日獲總統賴清德接見。

不僅如此，石破茂日前接受日媒專訪提到這次決心5度參選總裁的理由主要有3點，分別是「安全保障」、「地方創生」及「成立防災省」。

針對成立防災省的部分，石破特別提到台灣及義大利的經驗說，台灣跟義大利在地震發生後數小時內，就能開設具備獨立廁所、餐車及以家庭為單位的帳篷隔間，裡面甚至附有床的避難所。

●自民黨總裁選舉採兩輪投票

自民黨總裁選舉採兩輪投票方式，第一輪投票總票數為736票，分別是368張國會議員票及368張黨員票。如果有候選人單獨取得過半票數即宣告當選；若無人取得過半票數，則由前兩高票進入第二輪投票。

在第二輪投票中，總票數減為415票，由取得多數的人當選。415票中國會議員票368票占絕大多數，另外47票為都道府縣黨部票。