大陸試射洲際飛彈 斐濟總統敦促「尊重我們地區」

「日本第101代首相，將是安倍的老對手石破茂。」決定日本首相人選的自民黨總裁選，在今天9月27日投開票，結果由石破茂贏得最終決選投票，一路從9人混戰局面、到3強鼎立的激戰中勝出，最終決選獲得215票打敗高市早苗的194票，成功坐上自民黨新任總裁寶座。石破茂也篤定將成為下一任日本首相——石破是第5度參選，過去是安倍晉三的老對手，也屢次敗在安倍手下，其所屬派閥甚至一度在安倍各個擊破之後而聲勢衰退，未料經過長時間的沈潛，石破茂成功東山再起贏得大選；這番景象恐怕是過去自民黨難以預料的局面。

2024-09-27 14:48