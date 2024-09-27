大陸試射洲際飛彈 斐濟總統敦促「尊重我們地區」
在大陸25日發射洲際彈道飛彈後，斐濟總統卡東尼韋雷（Ratu Wiliame Katonivere）呼籲「尊重我們地區」，停止在太平洋進行飛彈試射。
路透社報導，卡東尼韋雷今天在紐約聯合國大會中發表演說時，回顧太平洋作為核武試驗場的歷史，並且提到大陸25日罕見地發射一枚洲際彈道飛彈。
他說：「（大陸）單方面向太平洋試射一枚彈道飛彈。我們敦促尊重我們地區，並且呼籲停止此類行動。」
大陸國防部表示，解放軍火箭軍於北京時間25日上午8時44分發射一枚搭載訓練模擬彈頭的洲際彈道飛彈，「準確落入預定海域」。
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