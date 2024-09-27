石破茂最後一戰達陣當選自民黨總裁 將成日本新首相

日本自民黨總裁選舉結果今天出爐，5度挑戰並將此役視為「最後一戰」的石破茂，在第二輪投票擊敗對手高市早苗，成為自民黨第28任總裁，預計將獲國會指名成為第102任首相。

自民黨總裁（黨主席）選舉今天在東京都進行投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁預計將在10月1日舉行的國會首相指名選舉被指名為新任首相。新內閣預料也將在同日上路。

自民黨總裁選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定退出後，9人登記參選創黨史新高紀錄，今天舉行投開票。

9名候選人分別是49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正、68歲自民黨幹事長茂木敏充、43歲前環境大臣小泉進次郎、63歲經濟安全保障擔當大臣高市早苗、68歲前內閣官房長官加藤勝信，及71歲外務大臣上川陽子。