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虛擬貨幣交易糾紛 台泰警方合作救出遭綁台灣人

中央社／ 曼谷27日專電

台灣一名李姓21歲男子和他的泰籍未婚妻上週因為虛擬貨幣交易糾紛，遭到9名越南籍男子綁架並毆打，泰國警方和台灣警政署駐泰警官合作，在曼谷一處民宅救出2人。

泰國警方獲報後20日在曼谷拉拋區（Lat Phrao）一處透天民宅內發現李姓男子和他33歲的泰籍未婚妻蘇查達（Suchada）蹤跡，警方隨後破屋而入救出2人，並逮捕了9名越南籍嫌犯，現場查獲手槍和子彈33發等物。

泰國移民局昨天舉行記者會說明破案過程，蘇查達也到場向警方表達謝意。

根據泰國警方調查，李姓男子和越南人談好由李姓男子向越南人購買價值等同170萬泰銖（約新台幣166萬元）的虛擬貨幣，越南人將虛擬貨幣轉給李姓男子後，卻遲遲收不到170萬泰銖，追問之下才發現李姓男子只是中間人，實際上的購買者是一名叫阿東的男子。

李男嘗試聯繫阿東，但阿東收到虛擬貨幣後完全消失不見，越南嫌犯因此扣留李男和蘇查達，對2人拳打腳踢以及用繩索捆勒2人脖子，要求2人付錢。與此同時，警政署駐泰警官得知李男已經向住在新北市的父親求助，因此馬上通知泰國警方。

泰國警方20日在曼谷救出李男和蘇查達後調查發現李男逾期居留而且在台灣有案在身，不過由於李男在這起綁架案中是受害者，將先走完此案的司法程序後，再處理李男逾期居留及有案在身的部分。

泰國 虛擬貨幣 越南

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