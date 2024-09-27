兩岸同時交好 愛沙尼亞外長薩克納會見王毅

新華社報導，中國外交部長王毅在紐約聯大期間會見愛沙尼亞外長薩克納，報導引述薩克納表示，對於愛沙尼亞這樣的小國來說，國際法和國際秩序就像核武器一樣重要。

新華社報導，王毅在當地時間26日，在紐約聯大期間會見愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）。

去年愛沙尼亞政府同意台灣以「台北」名稱，在首都塔林（Tallinn）開設經濟或文化代表處。薩克納當時表示，愛沙尼亞未承認台灣是一個國家，基於一個中國政策框架，將不會與台灣發展政治關係。

但同時他又表示，與台灣在經濟、教育、文化、公民社會組織關係及其他領域促進關係有其重要性，並支持台灣參與涉及全球利益領域的國際事務。

報導引述薩克納表示，愛沙尼亞與中國有悠久交往歷史，保持務實合作，明確堅持一個中國政策。他又讚賞中方強調尊重聯合國憲章宗旨和原則，並指對於愛沙尼亞這樣的小國來說，國際法和國際秩序就像核武器一樣重要。愛沙尼亞高度關注烏克蘭危機，重視中方立場，期待中方發揮建設性作用。

王毅表示，愛沙尼亞是中國在波羅的海地區的重要合作夥伴，希望愛沙尼亞作為歐盟重要成員，能推動歐盟堅持自由貿易，通過對話協商妥處分歧，推動中歐關係健康穩定發展。

王毅指出，中國不是烏克蘭危機的當事方，一直積極勸和促談，推動政治解決。烏克蘭危機的當務之急是推動局勢降溫，防止戰場擴大升級，這符合歐洲國家的利益。