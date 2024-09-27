快訊

第四屆500盤完整得獎名單出爐！這家餐廳拿下17盤創歷屆新高

下一代日本首相石破茂！安倍的老宿敵如何東山再起？

網狂問颱風假！粉專曝「這4地區」暴風圈籠罩機率高

兩岸同時交好 愛沙尼亞外長薩克納會見王毅

中央社／ 台北27日電

新華社報導，中國外交部長王毅在紐約聯大期間會見愛沙尼亞外長薩克納，報導引述薩克納表示，對於愛沙尼亞這樣的小國來說，國際法和國際秩序就像核武器一樣重要。

新華社報導，王毅在當地時間26日，在紐約聯大期間會見愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）。

去年愛沙尼亞政府同意台灣以「台北」名稱，在首都塔林（Tallinn）開設經濟或文化代表處。薩克納當時表示，愛沙尼亞未承認台灣是一個國家，基於一個中國政策框架，將不會與台灣發展政治關係。

但同時他又表示，與台灣在經濟、教育、文化、公民社會組織關係及其他領域促進關係有其重要性，並支持台灣參與涉及全球利益領域的國際事務。

報導引述薩克納表示，愛沙尼亞與中國有悠久交往歷史，保持務實合作，明確堅持一個中國政策。他又讚賞中方強調尊重聯合國憲章宗旨和原則，並指對於愛沙尼亞這樣的小國來說，國際法和國際秩序就像核武器一樣重要。愛沙尼亞高度關注烏克蘭危機，重視中方立場，期待中方發揮建設性作用。

王毅表示，愛沙尼亞是中國在波羅的海地區的重要合作夥伴，希望愛沙尼亞作為歐盟重要成員，能推動歐盟堅持自由貿易，通過對話協商妥處分歧，推動中歐關係健康穩定發展。

王毅指出，中國不是烏克蘭危機的當事方，一直積極勸和促談，推動政治解決。烏克蘭危機的當務之急是推動局勢降溫，防止戰場擴大升級，這符合歐洲國家的利益。

愛沙尼亞 烏克蘭 王毅

延伸閱讀

美國務院：布林肯將與中國外長王毅會面

出席金磚外長會 陸外長王毅喊話：繼續敞開擴員大門

全球發展倡議支持全球南方活動 王毅：現代化不能讓一個國家落後

愛沙尼亞外長見王毅：對愛沙尼亞 國際法就像核武一樣重要

相關新聞

悲願的五度挑戰成功 石破茂成為日本下屆新首相

日本自民黨總裁（黨魁）選舉今（27日）舉行國會議員投票，五度挑戰的石破茂在決選第二輪擊敗高市早苗，成為總裁及當然的日本首...

下一代日本首相石破茂！東山再起的安倍宿敵，5度參選終於實現政治悲願

「日本第101代首相，將是安倍的老對手石破茂。」決定日本首相人選的自民黨總裁選，在今天9月27日投開票，結果由石破茂贏得最終決選投票，一路從9人混戰局面、到3強鼎立的激戰中勝出，最終決選獲得215票打敗高市早苗的194票，成功坐上自民黨新任總裁寶座。石破茂也篤定將成為下一任日本首相——石破是第5度參選，過去是安倍晉三的老對手，也屢次敗在安倍手下，其所屬派閥甚至一度在安倍各個擊破之後而聲勢衰退，未料經過長時間的沈潛，石破茂成功東山再起贏得大選；這番景象恐怕是過去自民黨難以預料的局面。

中菲南海爭端白熱化：小馬可仕「透明戰略」與美攜手會奏效嗎？

近期，中菲兩國的南海衝突頻繁，美日、俄國等雙方盟友也參與其中，以南沙群島為中心點，區域局勢呈現多股勢力交錯的白熱化局面。自2022年小馬可仕（Bongbong Marcos）總統上台以來，菲律賓在南海主權爭議上對中國的態度發生劇烈轉變。與前任總統杜特蒂的做法不同，馬可仕政府採取了更強硬的立場，實施所謂「透明戰略」，不再為了維持與中國的友好關係，而對中國在南海的侵犯行為保持沉默或選擇性披露，而是致力於將中菲爭議公開化，並利用南海的衝突作為爭取國際支持的手段。

大陸試射洲際飛彈 斐濟總統敦促「尊重我們地區」

在大陸25日發射洲際彈道飛彈後，斐濟總統卡東尼韋雷（Ratu WiliameKatonivere）呼籲「尊重我們地區」，...

美官員：中國最新核潛艇今春在武漢船塢沉沒 當局隱瞞消息

華爾街日報26日引述美國官員報導，中國最新的核動力攻擊潛艇今春在武漢的武昌造船廠碼頭沉沒，但中方一直沒有公開相關消息，直...

日本準首相疼老婆 長期耕耘國防議題的「安保通」

石破茂27日當選新任自民黨總裁，他出身政治世家，其父石破二朗曾任參議員、「自治大臣」及鳥取縣知事。石破茂也是該縣第1位首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。