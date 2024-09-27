悲願的五度挑戰成功 石破茂成為日本下屆新首相

日本自民黨總裁（黨魁）選舉今（27日）舉行國會議員投票，五度挑戰的石破茂在決選第二輪擊敗高市早苗，成為總裁及當然的日本首相。

石破在首輪選舉輸給高市，但第二輪得到189張國會議員票、26張黨員票，以215票擊敗高市的194票（國會173票、黨員21票）。從決選票數來看，第二輪石破增加127張的議員票、高市只多了117張。

63歲的高市無緣成為日本政治史上首位女性首相。

石破過去參選過四次，2008輸給麻生太郎、2012在第二輪決選被安倍晉三逆轉、2018年和安倍一對一的對決落敗、2020年輸給菅義偉。

在執政黨的總裁選舉之後，全體國會議員將於10月1日進行投票，選出新任總理大臣，也就是日本首相。

新任總裁的挑戰還包括，自民黨內要做出什麼樣的改革行動，才能讓日本國民見到執政黨洗心革面的真心。自民黨長年來以政黨募款餐會為由，要求旗下國會議員向外界募集政治獻金，這些捐款變成議員個人的回扣，且沒有申報。岸田文雄不再參選自民黨總裁，部分也是因為要為政治獻金醜聞負責。

此外，國民的生活因為通貨膨脹而十分辛苦，是否調漲最低薪資以及要不要為國防預算而加稅等，都是新首相要面對的難題。