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日本準首相 8月才訪台 讚台灣地震收容中心設施完善

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
日本前防衛大臣石破茂。路透
日本前防衛大臣石破茂。路透

石破茂27日當選新任自民黨總裁。他8月接受日媒朝日新聞旗下雜誌AERA專訪時說，此次第五度挑戰總裁選舉的主因有3，其中最重要的就是在中央政府新設「防災省」，其發想和台灣有關。

石破提到，台灣與義大利會在地震發生後幾小時內，設置有以下設施的收容中心，包括獨立廁所、餐車，還有以家庭為單位的帳篷隔間的床鋪。相較於1月日本能登半島發生芮氏規模7.6強震後所設的避難所，日本目前的避難所，基本上與1923年9月關東大震災後的相差無幾，幾無進步。

石破表示，儘管無法阻止災害發生，「但我們能預防和災害有關的生命損失」。因此他主張設立專責防災的部會，但這「只有首相辦得到」。

賴總統8月13日也接見由石破所率的「思考日本安全保障議員之會」跨黨派議員訪問團。會後賴總統在社群媒體X發文，石破隨即轉推，並感謝賴總統關心8月的九州強震，以及兩人就印太和平穩定等廣泛議題，進行長時間而且有意義的討論。

翌日石破就在訪台時表明，若能獲20位黨籍國會議員支持推薦，「我當然非常願意參選」。

熟知台日關係的外交人士指出，在9月自民黨總裁選舉登場前，石破以外交為起手式，選擇到台灣，代表其注重第一島鏈的防衛概念。石破茂主張日本居第一島鏈重要位置，應積極做到台日安保與台日聯防。若他繼任首相，台日可望在國安上有更進一步討論，也相信他將積極推動。

由於自民黨在國會單獨過半，故新總裁必將成為新首相。

日本 自民黨 議員

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