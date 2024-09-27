日本準首相疼老婆 長期耕耘國防議題的「安保通」

石破茂27日當選新任自民黨總裁，他出身政治世家，其父石破二朗曾任參議員、「自治大臣」及鳥取縣知事。石破茂也是該縣第1位首相。他擅長演說與辯論，自認不輸任何人。但由於自認難以比肩父親，故慶應大學畢業後並未從政，而是選擇到三井銀行上班。

直到父親過世後，才在其父的政治盟友、故首相田中角榮大力支持下踏入政壇，29歲時首度代表自民黨當選眾議員。首次入閣是獲小泉進次郎父親、前首相小泉純一郎拔擢為防衛省前身的防衛廳長官，並在故首相兼自民黨總裁任內，擔任內閣府特命擔當大臣和黨幹事長（祕書長）。

石破兩度出任防衛廳長官和防衛廳升格後的防衛大臣，長期耕耘國防議題，因此被譽為「安保通」。

石破是日本政壇第1的鐵道迷，據說也很疼老婆，兩人已結褵41年，可謂「紅寶石婚」。他與妻子石破佳子第1次約會看的電影是1981年上映的電影「聯合艦隊」，是日本1980年代大賣座電影之一。

石破的口頭禪之一是「我有書要看」，但親近石破的人則擔心他「不合群」，與其閉門閱讀與念書，他還不如多在永田町（日本的政治中樞，類似北京中南海的涵義）交些朋友。

石破除了被稱為「咖哩專家」，愛吃日本拉麵的他也擔任「拉麵文化振興議員聯盟」會長，他去年10月出席在米子市召開的「鳥取拉麵研討會」時，自豪曾1天嗑完12碗拉麵，並提出藉由拉麵活絡地方經濟的構想，喊出「拉麵就是人生、拉麵就是日本」的金句。

石破的理由是，拉麵麵條的來源是日本國產及進口小麥和米粉，但日本的拉麵自給率僅1成4，而拉麵店面臨的問題，可謂日本當前諸多問題的縮影。

由於自民黨在國會單獨過半，故新總裁必將成為新首相。