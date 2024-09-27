高市早苗親台、保守 是否成日版「鐵娘子」受矚目

自民黨總裁選舉今天投開票，63歲的日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗進入第二輪投票。她能否成為日本首位女首相備受關注。高市從政逾30年，這次是她二度參選自民黨總裁。她的政治立場保守，對台友善，重視台日合作。

自民黨總裁選舉今天登場，將決定日本新任首相人選。高市早苗在第一輪投票拿下最高票，得到72張國會議員票、109張黨員票；自民黨前幹事長石破茂獲第二高票，拿下46張國會議員票，108張黨員票。由於兩人票數皆未過半，將進入第二輪投票對決。

●高市矢言追求經濟成長 讓日本再次站上世界頂點

高市9月9日在參選本屆自民黨總裁選舉的記者會上主張，「要讓日本再一次站上世界頂點」，並以「讓日本列島富強」為口號，提出強化綜合國力作為政策重點。

她認為要讓日本國力增強，當務之急是經濟成長。

高市強調藉由對成長領域進行戰略性投資以達成經濟成長的立場；她也提出修憲以及為實現穩定的皇位繼承修正皇室典範。

高市還主張進行令和年代的政府組織再造，除了將現有組織改組成情報通信省及環境能源省（相當於部），也要成立負責主動網路防禦相關的權責機關，並設置內閣情報局作為情報指揮中心。

高市認為日本應提高能源及糧食的自給率；為了守護健康醫療領域的安全，應實施財政振興方案，設法在不增稅情形下也能增加稅收。

不過，高市反對岸田內閣增稅以提高防衛費（國防費）的想法，她認為沒必要增稅，應以建設國債因應，因為如果增稅將使企業調高薪資、投資設備的意願降低。

高市曾被問到，「如果就任新首相是否會前往靖國神社參拜？」她表示，會在「適當時機，如常、淡然地前往靖國神社參拜」。

她25日在電視台節目中說：「靖國神社並不是美化戰爭的設施，不構成外交問題，我希望誠實面對自己的感情。」

高市過去曾在春秋例大祭，以及二次世界大戰終戰紀念日前往靖國神社參拜。

被問及如何看待中國問題時，高市表示，應是期待建立「戰略互惠關係」，但不能不因應安全保障上的威脅。她強調日本須擁有自衛能力，加強美日同盟，與東南亞國家合作。

對於近來中俄侵犯日本領空的問題，高市說：「日本完全是被看扁了」。她認為有必要整備法令，針對領空遭侵犯採取更強力的措施。

高市24日在自民黨候選人的辯論會上表示，「希望自衛隊視情況採取嚴正且必要的應對措施，絕不容許暴舉」。

她認為自己的終極使命就是：「守護國民的性命、國土與資產、國家主權與名譽。」

●高市理想領導人「鐵娘子」 憧憬蔡英文

高市曾說自己理想的女性領導人是英國前首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher）。佘契爾是英國史上第一位女首相，高市認為佘契爾即使政策不獲民眾喜愛，但仍堅持信念，努力說服人民，這種態度是她的理想。

高市於上屆2021年9月自民黨總裁選舉時，獲得前首相安倍晉三力挺，在自民黨總裁選舉史上，她是繼現任東京都知事小池百合子後，第二位參選的女性。當時高市在競選出發式就打出「成為日本首位女性首相」的口號，最後輸給岸田文雄。

高市參選2021年9月自民黨總裁選舉期間，曾與當時的台灣總統蔡英文視訊對談。她於2021年9月14日接受日本產經新聞專訪時，被問及蔡總統曾在接受產經專訪時呼籲台日進行安保對話一事。

高市當時回答：「蔡總統有堅毅不屈的精神，是我所憧憬的女性，我很想和她見面。日本今後也應確實推動與台灣之間的合作關係。但不可能永遠都是同一政府執政，也須考慮如果變成親中政府執政的情況。」

在外交及安全保障政策方面，高市表示，美國是最值得信賴的夥伴，日美同盟是日本外交的基軸，如果日美不能共享資訊和技術，日本會守不住；若能像前首相安倍晉三那樣，讓日本外交在世界舞台正中央發光是很好的事。

高市2021年12月23日時任自民黨政調會長的高市應邀出席由日本部分市區町村首長參與的日台共榮首長聯盟成立大會。她致詞時表示，10月底舉行投開票的眾議院大選自民黨的公約（政見）中列出共享自由、民主、法治等普世價值觀的國家當中就明載台灣，也支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）、以觀察員身份參加世界衛生大會（WHA）。

●台灣有事等同日本有事 高市重視台日合作

被問及有人認為台灣有事（兩岸衝突）相當於日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」一事，高市表示：「台灣有事就是對日本的威脅，發生近乎可發動自衛權狀況的可能性很高。唯有日美合作才能守護日本的領土與國民。」

高市還提到，自民黨與台灣的執政黨民進黨加強交流舉辦「2加2會談」，台日之間雖是保持務實關係，但台日的執政黨漸漸關注彼此的問題，現在是極重要的時期。

她進一步說明，相較美中的軍力，整體來看雖然美國軍力較強，但在西太平洋地區，中國的軍力變得非常強大，所以才說「台灣有事等同日本有事」。

在台日關係上，高市期盼日本民眾勿忘台灣民眾給日本的友情，包括台灣對311東日本大地震馳援、2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）發生後捐贈醫療物資等。她還期盼「日台共榮首長聯盟」壯大，有一天日本全國1741個市區町村的首長都加入。

●高市從政經驗豐富 創任職最久總務大臣紀錄

高市1961年3月7日生於奈良縣，父親任職於豐田汽車公司，母親是警察。她高中畢業後就讀於神戶大學經營學系，1984年畢業後就讀日本知名的「松下政經塾」（Panasonic創辦人松下幸之助創設，培育許多政、商、學界人才），1987年10月任美國國會研究員、1989年3月從松下政經塾畢業，曾任近畿大學經濟系教授。

高市1992年7月參選參議院（奈良選區）選舉落選。1993年以無黨籍身分參選眾議員，拿到最高票當選，進入政壇，1996年12月進入自民黨。

高市在眾議院曾擔任文部科學委員長、意願營運委員長等要職。在自民黨內，高市曾擔任3屆政務調查會長、經濟安全保障推動本部長、2屆網路資安對策本部長等。

在內閣方面，高市曾擔任通商產業政務次官、3度被任命經濟產業副大臣、5度被任命內閣府特命擔當大臣、5度被任命總務大臣。她擔任總務大臣長達1438天，締造總務大臣最長任職紀錄。

高市目前擔任眾議員、自民黨奈良縣第二選區支部長、經濟安全保障擔當大臣、內閣府特命擔當大臣。

她的著作相當豐富，有「日本的經濟安全保障」、「邁向美麗、強壯成長的國家－我的『日本經濟強韌化計畫』－」、「作為一個納稅人」等。編著有「守護生活，避免網路攻擊」、與政論家櫻井良子合著「鴿派的謊言」。

高市2023年榮獲人工智慧世界協會（AIWS）世界領袖獎，曾被選為達沃斯（Davos）世界經濟論壇（WEF）2008年度全球青年領袖。